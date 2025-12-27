Poroka brez tašče: hči Gordona Ramsayja pred oltar z uspešnim športnikom

Hči Gordona Ramsayja, Holly Ramsay, se je danes poročila s plavalcem Adamom Peatyjem. Mladoporočenca sta si večno zvestobo obljubila v opatiji v Bathu v krogu najbližjih, med svati pa so bili tudi številni slavni, med drugim njuni družinski prijatelji, člani družine Beckham.

Holly Ramsay FOTO: Profimedia

Mlada nevesta, ki jo je pred oltar pospremil slavni oče, si je na poseben dan nadela dolgo belo obleko, prekrito s čipkami, videz pa je dopolnila z belo tančico. Priljubljeni kuharski mojster je hčerkin poročni dan pred ceremonijo obeležil s sentimentalno objavo na Instagramu. "Resnično sem srečen, da lahko to čudovito nevesto pospremim do oltarja in dobim neverjetnega zeta Adama Peatyja! Zelo te imam rad, Holly Ramsay, in ne bi mogel biti bolj ponosen očka," je pripisal njunima skupnima fotografijama.

