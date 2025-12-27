Poroka brez tašče: hči Gordona Ramsayja pred oltar z uspešnim športnikom

Hči Gordona Ramsayja, Holly Ramsay, se je danes poročila s plavalcem Adamom Peatyjem. Mladoporočenca sta si večno zvestobo obljubila v opatiji v Bathu v krogu najbližjih, med svati pa so bili tudi številni slavni, med drugim njuni družinski prijatelji, člani družine Beckham.
Mlada nevesta, ki jo je pred oltar pospremil slavni oče, si je na poseben dan nadela dolgo belo obleko, prekrito s čipkami, videz pa je dopolnila z belo tančico.
Priljubljeni kuharski mojster je hčerkin poročni dan pred ceremonijo obeležil s sentimentalno objavo na Instagramu. "Resnično sem srečen, da lahko to čudovito nevesto pospremim do oltarja in dobim neverjetnega zeta Adama Peatyja! Zelo te imam rad, Holly Ramsay, in ne bi mogel biti bolj ponosen očka," je pripisal njunima skupnima fotografijama.
59-letni Gordon ima z osem let mlajšo ženo Tano še 27-letno hčerko Megan, 25-letnega sina Jacka (Hollyjinega dvojčka), 24-letno hčerko Matildo, šestletnega sina Oscarja in dveletnega sina Jesseja.
Kljub temu da so se svečane poroke udeležili številni sorodniki 25-letne neveste, pa enako ne velja za pet let starejšega ženina. Olimpijski prvak, ki ima iz prejšnje zveze petletnega sina Georgea, je menda na svojo poroko od svojih družinskih članov povabil zgolj sestro Bethany, kar pa naj bi močno prizadelo njegove sorodnike, še posebej njegovo mamo, ki je sprva mislila priti na obred kljub nezaželenosti, a se je naposled po poročanju revije Mirror odločila, da tega ne bo storila, saj naj bi bila celotna situacija zanjo preveč boleča.
Do razkola naj bi prišlo tik pred poroko, razlog za to pa naj bi bila materina izključitev z dekliščine, na katero menda ni bila povabljena. To naj bi kasneje sprožilo širši spor znotraj družine, mladoporočenca pa naj bi se za voljo miru na veliki dan odločila, da iz seznama povabljencev umakneta vse vpletene.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.