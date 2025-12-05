Poročila se je Kim Cattrall, zvezdnica serije Seks v mestu

Igralka Kim Cattrall, ki je najbolj znana po vlogi Samanthe v seriji Seks v mestu, se je poročila. 69-letnica je pred oltar stopila z dolgoletnim partnerjem Russellom Thomasom, na intimni slovesnosti v Londonu pa je bilo zgolj 12 svatov, med katerimi so bili družinski člani in najtesnejši prijatelji.

Kim Cattrall in Russell Thomas sta poročena. Dolgoletni par se je spoznal leta 2016 na medijski hiši BBC, kjer je 55-letnik delal kot tonski tehnik, pred oltar pa sta stopila pred zgolj 12 svati. Rdeča nit poročnega slavja je bilo povezovanje družine in prijateljev ter praznovanje dolgotrajnega partnerstva, ki sta ga zgradila skozi leta.

Igralka je nosila belo obleko modne hiše Dior, kombinirala pa jo je z rokavicami in klobukom. Ženin je za to priložnost oblekel klasično črno moško obleko. Par se je spoznal leta 2016 na BBC-ju, ko je zvezdnica gostovala v eni od epizod oddaje Woman's Hour, njun odnos pa se je hitro spremenil v partnerstvo. 69-letnica je leta 2018 za revijo Glamour razkrila: "Poslal mi je sporočilo. Bilo je zelo moderno in preprosto."