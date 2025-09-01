V glavnem mestu Lihtenštajna se je poročila princesa Marie Caroline, ki velja za najbogatejšo evropsko princeso. Edina hčerka princa Aloisa in princese Sophie je pred oltar stopila z izbrancem Leopoldom Madurom Vollmerjem, njena poroka pa je pritegnila veliko pozornosti javnosti.

V Vaduzu je svojo pravljično poroko doživela lihtenštajnska princesa Marie Caroline, ki se je poročila z izbrancem Leopoldom Madurom Vollmerjem. 27-letno princeso, vnukinjo princa Hansa-Adama II., je švicarski tabloid Blick opisal kot 'najbogatejšo evropsko princeso'. S 34-letnim Madurom Vollmerjem, investicijskim menedžerjem iz Venezuele, se je poročila v katedrali sv. Florijana. Praznovanje se je nadaljevalo v družinski luksuzni vili.

Princesa Marie Caroline in Leopoldo Maduro Vollmer sta se poročila. FOTO: Profimedia icon-expand

Princesa je na svoj poročni dan izgledala primerno svojemu nazivu. Dolge svetle lase je imela spete na vrhu glave, nosila pa je tudi krono. Izgled je dopolnila z dolgo vlečko, ki so jo za njo nosile družice. Medtem ko sta bili vlečka in krona tradicionalni, pa je 27-letnica izbrala modernejši kroj poročne obleke, ki je bila narejena iz tila in čipke. Poseben dodatek je bila tudi rožnata šminka.

Poročila se je lihtenštajnska princesa Marie Caroline. FOTO: Profimedia icon-expand

Do oltarja jo je pod roko pospremil oče, še preden sta stopila v cerkev, se je princesa ozrla in pomahala množici, ki jo je prišla pozdraviti in ji tako zaželeti veliko sreče v zakonu.

Marie Caroline je imela pravljično poroko. FOTO: Profimedia icon-expand