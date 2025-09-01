Poročila se je lihtenštajnska princesa Marie Caroline.

V Vaduzu je svojo pravljično poroko doživela lihtenštajnska princesa Marie Caroline, ki se je poročila z izbrancem Leopoldom Madurom Vollmerjem. 27-letno princeso, vnukinjo princa Hansa-Adama II., je švicarski tabloid Blick opisal kot 'najbogatejšo evropsko princeso'. S 34-letnim Madurom Vollmerjem, investicijskim menedžerjem iz Venezuele, se je poročila v katedrali sv. Florijana. Praznovanje se je nadaljevalo v družinski luksuzni vili.
Princesa je na svoj poročni dan izgledala primerno svojemu nazivu. Dolge svetle lase je imela spete na vrhu glave, nosila pa je tudi krono. Izgled je dopolnila z dolgo vlečko, ki so jo za njo nosile družice. Medtem ko sta bili vlečka in krona tradicionalni, pa je 27-letnica izbrala modernejši kroj poročne obleke, ki je bila narejena iz tila in čipke. Poseben dodatek je bila tudi rožnata šminka.
Do oltarja jo je pod roko pospremil oče, še preden sta stopila v cerkev, se je princesa ozrla in pomahala množici, ki jo je prišla pozdraviti in ji tako zaželeti veliko sreče v zakonu.
Kraljeva hiša Liechtenstein velja za izjemno bogato zaradi svojih posesti in deležev v bančništvu in gozdarstvu. Dedna kneževina v osrčju Alp se razprostira na le 160 kvadratnih kilometrih in v njej živi 40.000 ljudi.
