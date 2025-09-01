Svetli način
Poročila se je lihtenštajnska princesa Marie Caroline

Vaduz, 01. 09. 2025 09.58 | Posodobljeno pred 33 minutami

K.Z.
V glavnem mestu Lihtenštajna se je poročila princesa Marie Caroline, ki velja za najbogatejšo evropsko princeso. Edina hčerka princa Aloisa in princese Sophie je pred oltar stopila z izbrancem Leopoldom Madurom Vollmerjem, njena poroka pa je pritegnila veliko pozornosti javnosti.

V Vaduzu je svojo pravljično poroko doživela lihtenštajnska princesa Marie Caroline, ki se je poročila z izbrancem Leopoldom Madurom Vollmerjem. 27-letno princeso, vnukinjo princa Hansa-Adama II., je švicarski tabloid Blick opisal kot 'najbogatejšo evropsko princeso'. S 34-letnim Madurom Vollmerjem, investicijskim menedžerjem iz Venezuele, se je poročila v katedrali sv. Florijana. Praznovanje se je nadaljevalo v družinski luksuzni vili.

Princesa Marie Caroline in Leopoldo Maduro Vollmer sta se poročila.
Princesa Marie Caroline in Leopoldo Maduro Vollmer sta se poročila. FOTO: Profimedia

Princesa je na svoj poročni dan izgledala primerno svojemu nazivu. Dolge svetle lase je imela spete na vrhu glave, nosila pa je tudi krono. Izgled je dopolnila z dolgo vlečko, ki so jo za njo nosile družice. Medtem ko sta bili vlečka in krona tradicionalni, pa je 27-letnica izbrala modernejši kroj poročne obleke, ki je bila narejena iz tila in čipke. Poseben dodatek je bila tudi rožnata šminka.

Poročila se je lihtenštajnska princesa Marie Caroline.
Poročila se je lihtenštajnska princesa Marie Caroline. FOTO: Profimedia

Do oltarja jo je pod roko pospremil oče, še preden sta stopila v cerkev, se je princesa ozrla in pomahala množici, ki jo je prišla pozdraviti in ji tako zaželeti veliko sreče v zakonu.

Marie Caroline je imela pravljično poroko.
Marie Caroline je imela pravljično poroko. FOTO: Profimedia

Kraljeva hiša Liechtenstein velja za izjemno bogato zaradi svojih posesti in deležev v bančništvu in gozdarstvu. Dedna kneževina v osrčju Alp se razprostira na le 160 kvadratnih kilometrih in v njej živi 40.000 ljudi.

Varnostnik na obali
01. 09. 2025 10.31
To ni nič v primerjavi s prihajajočo “kraljevsko” poroko v Zokistanu.
