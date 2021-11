Poročila se je milijarderka Ivy Getty, potomka naftnega mogotca

Pravnukinja naftnega tajkuna Paula Gettyja se je poročila s fotografom Tobiasom Englom. Na slovesnosti je nosila obleko Johna Galliana, sestavljeno iz številnih manjših ogledalc, ob posebnem dnevu pa so ji ob strani stala številna znana imena.

Poroka Ivy Getty, ki je v zakon skočila s fotografom Tobiasom Englom, je bila polna presežkov. Nevesti je kot družica ob boku stala igralka Anya Taylor-Joy, slovesnost pa je uradno vodila Nancy Pelosi. Prstana je paru ob sklenjenem zakonu prinesel Ivyjin reševalni pes.

26-letna umetnica in model je na dogodku v mestni hiši San Francisca nosila posebno obleko, pod katero se je podpisal John Galliano za modno hišo Maison Margiela (linija Haute Couture). Sestavljena je bila iz štirih plasti in obdana s številnimi manjšimi ogledali. "Velik del te obleke sestavljajo prava ogledala," je modni kreator izdal novinarju revije Vogue in dodal, da so zaradi precejšnje teže skušali ustvariti material, ki je na ogledalo spominjalo, vendar je mnogo lažje. Tančica je bila prešita s podobo orehov, v spomin babici Ann, podobe kitar pa so spominjale na pokojnega očeta Johna Gilberta, glasbenika, ki je umrl v preteklem letu. Za kontroverznega Galliana se je nevesta odločila, ker je pokojna babica nosila njegove dizajne, ki so nastajali pod okriljem Givenchyja in Diorja.

''Po njeni smrti - bila mi je kot mama - sem čutila to povezavo z Johnom. Vedela sem, da želim, da mi oblikuje obleko za poroko. Moja teta Vanessa se je z njim povezala preko prijatelja in zdaj smo tukaj,'' je o izbiri obleke povedala nevesta. Poroke so se udeležili tudi nekateri znani gostje, kalifornijski guverner Gavin Newsom, županja San Francisca London Breed, grška princesa Olympia, oblikovalec Wes Gordon, filmski ustvarjalec Christian Coppola in drugi.

Pred poroko se je odvila tudi zabava, na kateri je glasbo vrtel Mark Ronson, obiskovalci pa so se odeli v oblačila iz šestdesetih let in plesali na hite zasedbe Earth, Wind and Fire. Gettyjeva je ob tej priložnosti nosila kar tri različne obleke s podpisi Emanuel Ungaro, Emilio Pucci in Norman Norell.

