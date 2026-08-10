Poročila se je najmlajša hči Brucea Willisa in Demi Moore

O poroki Tallulah Willis je prva poročala revija Vogue, ki je razkrila, da se je najmlajša hči Demi Moore in Brucea Willisa do oltarja sprehodila v posebej zanjo krojeni obleki iz svile z vlečko modne hiše Balenciaga. 32-letnica je večno zvestobo obljubila nekdanjemu bobnarju skupine Made Violet, Justinu Aceeju, ki sedaj izdaja glasbo pod umetniškim imenom NIGHTIES.

Tallulah Willis in Justin Acee sta se poročila. FOTO: Profimedia

Mladoporočenca sta se začela sestajati januarja 2023, zaročila pa sta se decembra leto pozneje. Takrat je Tallulah na družbenem omrežju delila fotografije in posnetke romantične snubitve, pokazala pa je tudi zaročni prstan. Da sta nad svakom navdušeni tudi nevestini sestri, sta pokazali s komentarji odobravanja, ki sta jih zapisali pod objavo.