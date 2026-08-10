Poročila se je najmlajša hči Brucea Willisa in Demi Moore

O poroki Tallulah Willis je prva poročala revija Vogue, ki je razkrila, da se je najmlajša hči Demi Moore in Brucea Willisa do oltarja sprehodila v posebej zanjo krojeni obleki iz svile z vlečko modne hiše Balenciaga. 32-letnica je večno zvestobo obljubila nekdanjemu bobnarju skupine Made Violet, Justinu Aceeju, ki sedaj izdaja glasbo pod umetniškim imenom NIGHTIES.
Mladoporočenca sta se začela sestajati januarja 2023, zaročila pa sta se decembra leto pozneje. Takrat je Tallulah na družbenem omrežju delila fotografije in posnetke romantične snubitve, pokazala pa je tudi zaročni prstan. Da sta nad svakom navdušeni tudi nevestini sestri, sta pokazali s komentarji odobravanja, ki sta jih zapisali pod objavo.
Podrobnosti poroke za zdaj javnosti še niso znane, ali je bil na njej prisoten tudi nevestin slavni oče, pa prav tako ni znano. Willis se od leta 2022 bori z demenco, ki je že zelo prizadela njegov spomin in sposobnost govora, kot je razkrila njegova družina, pa ima zvezdnik filmov Umri pokončno težave tudi s prepoznavanjem posameznih članov in drugih ljudi. Ker ne more več skrbeti zase, ima zagotovljeno celodnevno oskrbo in živi v ločenem domovanju od žene Emme Heming Willis in njunih hčera.
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