Poročila se je najmlajša hči Donalda Trumpa

"Osredotočeni smo na združitev in dobrodošlico prijateljev in družinskih članov, ne na politiko," je za revijo People povedala nevestina mati, ki je o izbiri lokacije dodala: "To je bil Tiffanyjin dom iz otroštva in tukaj je odraščala." Kot je za revijo razkril nek vir, so bili med prisotnimi navzoči vsi člani razširjene družine: "Tiffany ni bila nikoli človek, ki bi delil ljudi. To je bil vesel družinski dogodek."