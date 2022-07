Poročila se je najstarejša hči Eddieja Murphyja

Najstarejša hči igralca Eddieja Murphyja je oddana. Bria Murphy se je pred 250 gosti poročila z igralcem Michaelom Xavierjem, zasebno poročno slavje je potekalo v Beverly Hillsu, 32-letno igralko in umetnico pa je do oltarja pospremil njen slavni oče in tako stopil v parv posebno vlogo. Na poroki je bila prisotna tudi nevestina mati Nicole.