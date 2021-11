Poročila se je Nobelova nagrajenka Malala Yousafzai

Malala Yousafzai je na družbenih omrežjih sporočila, da se je v torek, 9. novembra, poročila. Na manjši slovesnosti v Birminghamu je v zakon stopila z izbrancem Asserjem Malikom . Ob objavi fotografij je zapisala: ''Danes obeležujem poseben dan v svojem življenju. Z Asserjem sva se poročila in tako postala sopotnika za vse življenje.''

24-letnica je delila tudi nekaj podrobnosti s poroke: ''V manjšem obredu po islamskih običajih sva doma v Birminghamu proslavila skupaj z družino. Prosim za vaše molitve. Zelo sva navdušena, da bova hodila po skupni poti, ki je pred nama.''

Malala je leta 2014 je postala najmlajša oseba, ki je kadarkoli prejela Nobelovo nagrado za mir – imela je le 17 let. V lanskem letu je diplomirala na oxfordski univerzi, zaključila je študij filozofije, politologije in ekonomije.

Na Twitterju so ji ob veselem dogodku čestitali tudi kolegi, oglasila se je tudi aktivistka Vee Kativhu, ki je zapisala: ''Tako sem vesel zate, moja prijateljica! Tako poseben dan, ki smo mu bili priča danes.'' Čestitkam se je pridružila tudi Muniba Mazari, pakistanska aktivistka in model. Z lepimi željami sta ob dogodku svoja zapisa dodala tudi Greta Thunberg in urednik britanske edicije revije Vogue Edward Enninful.