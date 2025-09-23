Poročila se je Venus Williams

Venus Williams je poročena. Teniška igralka je julija potrdila, da je zaročena z igralcem Andreo Pretijem , par pa je sedaj stopil tudi pred oltar. 45-letnica in osem let mlajši Italijan sta si večno zvestobo obljubila pri naših zahodnih sosedih, priprave na svatbo pa naj bi organizirala nevestina mlajša sestra Serena Williams .

Koliko časa sta Venus in Andrea par, ni znano, zvezo pa sta javno potrdila leta 2024. Venus je pred časom že dejala, da jo Italijan podpira pri njeni teniški karieri in da jo je spodbujal, da se je po enoletnem premoru vrnila na igrišča in znova tekmuje.

Preti je najbolj znan po italijanski televizijski seriji A Professor in filmu One More Day, Venus pa je njuno zvezo potrdila, ko je na družbenem omrežju delila skupno fotografijo, ki jo je posnela na počitnicah na Bahamih, ob njej pa pripisala, da je njen spremljevalec najboljša družba.

Teniška igralka je bila leta 2012 v zvezi z manekenom Eliem Pisom, od leta 2017 do 2018 pa z igralcem Nicholasom Hammondom.