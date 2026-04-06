Tuja scena

Poročila se je zvezdnica Vampirskih dnevnikov

Nashville, 06. 04. 2026 10.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
candice king

Le nekaj tednov pred prihodom prvega skupnega otroka sta se v strogi tajnosti poročila Candice King in Steven Krueger. Zvezdnica Vampirskih dnevnikov in njen dragi sta si večno zvestobo obljubila na intimni slovesnosti, na kateri je bilo omejeno število posameznikov. Prav igralkina nosečnost je bila razlog, da sta se odločila za mirnejše praznovanje, saj sta sprva načrtovala veliko zabavo.

Zvezdnica serije Vampirski dnevniki in njen dragi sta sprva načrtovala veliko poročno slavje v Nashvillu, ki naj bi se zgodilo jeseni. A ker bosta kmalu postala starša, sta morala načrte nekoliko prilagoditi. Tako sta se odločila, da bosta usodni da izrekla zgolj pred svojimi najdražjimi in prijatelji. Igralec je za Vogue še razkril, da sta se zdaj odločila za povsem intimen obred, večje slavje pa načrtujeta za prihodnje leto. Na slovesnosti je bilo tako skupaj z njunimi najbližjimi samo petnajst oseb, med njimi tudi Candiceini hčerki in Kruegerjevi nečakinji.

Novopečena zakonca sta svojo romanco začela leta 2023, zaljubila pa sta se po snemanju nadaljevalne oddaje serije Vampirski dnevniki. Javnosti sta svojo ljubezen potrdila decembra pred tremi leti, ko sta objavila skupne fotografije. Približno leto in pol po začetku zveze jo je Krueger zaprosil za roko. Lani decembra sta sporočila, da pričakujeta otroka, ki bo za Candice že tretji, saj je že mama dveh deklic Florence in Josephine, ki sta se ji rodili v zakonu z nekdanjim možem Joejem Kingom, kitaristom skupine The Fray.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Candice King Steven Krueger Vampirski dnevniki Nosečnost poroka

