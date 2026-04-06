Poročila se je zvezdnica Vampirskih dnevnikov

Candice King in Steven Krueger sta postala žena in mož. Intimna slovesnost, ki je potekala v strogi tajnosti, se je zgodila le nekaj tednov pred predvidenim datumom poroda njunega prvega skupnega otroka. Prav nosečnost pa je bila razlog, da se je poroka zgodila prej.

Zvezdnica serije Vampirski dnevniki in njen dragi sta sprva načrtovala veliko poročno slavje v Nashvillu, ki naj bi se zgodilo jeseni. A ker bosta kmalu postala starša, sta morala načrte nekoliko prilagoditi. Tako sta se odločila, da bosta usodni da izrekla zgolj pred svojimi najdražjimi in prijatelji. Igralec je za Vogue še razkril, da sta se zdaj odločila za povsem intimen obred, večje slavje pa načrtujeta za prihodnje leto. Na slovesnosti je bilo tako skupaj z njunimi najbližjimi samo petnajst oseb, med njimi tudi Candiceini hčerki in Kruegerjevi nečakinji.

