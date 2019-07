'Poročila sem se zato, ker so to od mene pričakovali'

Ameriška igralka in komičarka Whoopi Goldberg je bila poročena trikrat. Prvič je v zakonski stan skočila leta 1973 z Alvinom Martinom in iz njega izstopila leta 1979. Skupaj imata tudi hčerko Alexandreo, ki je ravnokar praznovala 46 let. Ponovno se je poročila leta 1986 z režiserjem filmske fotografije Davidom Claessenom. Zakon je trajal do leta 1988. Njen tretji mož je tako leta 1994 postal igralec Lyle Trachtenberg in bil v tej vlogi le eno leto.

63-letnica je za The New York Times Magazine razkrila, kako je prišla do spoznanja, da zakon ni zanjo. "Ljudje so pričakovali, da bom imela fanta in da se bom poročila. Zato sem vedno poskušala to narediti." Priznala je, da ni želela z nekom deliti kar vseh informacij in vedno pojasnjevati zakaj počne, tisto kar počne. "Vendar, če si v razmerju, moraš te stvari delati in potrebovala sem veliko časa, da sem dojela, da tega ne želim," je odločno povedala.

Zvezdnica je še dodala, da je čez nekaj časa dojela, da je v vseh teh zakonih vztrajala le zato, ker je mislila, da se to od nje pričakuje. Nekega dne pa si je rekla: "Tega mi ni treba početi. Ni se mi treba prilagajati. Zakonom sem dala priložnost in niso bili zame."Zaključila pa je s tem, da ne moreš biti v zakonu samo zato, ker to od tebe nekdo pričakuje.