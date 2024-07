Poročila sta se Olivia Munn in John Mulaney

Igralka Olivia Munn in komik John Mulaney sta se poročila. 44-letnica in 41-letnik sta pred dnevi skrivaj stopila pred oltar, zakonsko zvezo pa sta sklenila v prijateljevi hiši v New Yorku. Prisotna sta bila le njun dveletni sin Malcolm, ki sta se ga razveselila novembra 2021, in ena poročna priča.