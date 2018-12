Poročila sta se pred meseci, a še vedno živita ločeno

V daljšem partnerskem odnosu ponavadi slej ko prej pride do življenja pod isto streho in postopnega ugotavljanja, ali sta osebi kot par sploh kompatibilni za nadaljni razvoj razmerja in potencialno sklenitev zakonske zveze. No, igralka Gwyneth Paltrow in scenarist Brad Falchuk sta vse prej kot navaden par. Poročila sta se konec septembra letos na zasebni posesti prijatelja Jerryja Seinfelda v prestižnem Hamptonsu , po poročanju tujih medijev pa po več kot dveh mesecih od sklenitve zakonske zveze še vedno ne živita skupaj.

Gwyneth je za Wall Street Journalpovedala, da imata za svojo odločitev tudi dober razlog – želita spoštovati potrebe svojih otrok. Tako igralka kot njen soprog imata namreč otroke iz preteklih razmerij: Gwyneth ima iz zakona s Chrisom Martinom hčerko Apple Blythe Alison Martinin sina Mosesa Brucea Anthonyja Martina, Brad pa ima iz zakona s Suzanne Falchuk hčerko Isabello Falchukin sina Brodyja Falchuka. Novopečena zakonca ne želita prehitro vplivati na njihov dosedanji način življenja in jih vznemirjati s selitvijo. ''Trenutno delava stvari po svoje. Pri najstniških otrocih je potrebno delati majhne korake. Puberteta je težavno obdobje, čustva so intenzivna ... Ne želiva početi nekaj, zaradi česar najini otroci ne bi bili srečni,'' je za WSJ povedala 46-letna igralka. Obenem je priznala, da se tudi sama še nikoli ni znašla v vlogi 'mačehe' in da še ni ugotovila, kako se bo spopadla s tem. Njun postopni način privajanja na kasnejše skupno življenje je do sedaj že obrodil sadove: otroci se med seboj zelo dobro razumejo in ker ne čutijo nikakršnega pritiska s strani staršev, so uspeli stkati prijateljske vezi. Kljub temu, da zakonca trenutno še vedno živita ločeno, pa sta združena na nekaterih drugih področjih. Sodelovala sta pri snemanju serije The Politician: Gwyneth kot igralka in Brad kot so-scenarist.