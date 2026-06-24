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Tuja scena

Poročila sta se smučarja Michelle Gisin in Luca de Aliprandini

Riva del Garda , 24. 06. 2026 10.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
michelle gisin

V svetu alpskega smučanja je odjeknila novica, ki sicer ne zadeva strmin in slalomskih količkov, temveč osebno srečo dveh vrhunskih športnikov. Priljubljeni smučarski par Michelle Gisin in Luca de Aliprandini si je preteklo soboto obljubil večno zvestobo v njuni domači Italiji, na poroki pa so bili tudi številni znani obrazi iz sveta smučanja.

Po koncu naporne zimske sezone, ki jo je zaznamoval grd padec slavne smučarke, sta se Michelle Gisin in Luca de Aliprandini odločila sprehoditi do oltarja. Zaljubljena smučarja sta si tako dve leti po zaroki preteklo junijsko soboto obljubila večno zvestobo, slovesnost pa je potekala v njuni domači Italiji.

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Športnika, ki veljata za enega najtrdnejših parov belega cirkusa, sta se po poročanju tujih medijev že pred tedni poročila na civilnem obredu v Engelbergu, pretekli vikend pa sta se v njunem domačem kraju Riva del Garda še cerkveno poročila. "20. 6. 2026, za vedno," je ob objavi poročne fotografije zapisala 32-letnica. Med svati so bili tudi njuni smučarski kolegi, kot so Giovanni Borsotti, Jasmina Suter, Peter Fill in Filip Zubčić.

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Dvakratna olimpijska prvakinja in svetovni podprvak sta par od leta 2014, v svoji 12-letni zvezi pa sta doživela številne vzpone in padce. V zadnjem letu sta se morala spopasti s težko poškodbo Švicarke, ki se ji je zgodila na decembrskem treningu in je terjala tako dolgo rehabilitacijo, da je morala izpustiti tudi letošnje zimske olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo.

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