Poročila sta se smučarja Michelle Gisin in Luca de Aliprandini

Po koncu naporne zimske sezone, ki jo je zaznamoval grd padec slavne smučarke, sta se Michelle Gisin in Luca de Aliprandini odločila sprehoditi do oltarja. Zaljubljena smučarja sta si tako dve leti po zaroki preteklo junijsko soboto obljubila večno zvestobo, slovesnost pa je potekala v njuni domači Italiji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Športnika, ki veljata za enega najtrdnejših parov belega cirkusa, sta se po poročanju tujih medijev že pred tedni poročila na civilnem obredu v Engelbergu, pretekli vikend pa sta se v njunem domačem kraju Riva del Garda še cerkveno poročila. "20. 6. 2026, za vedno," je ob objavi poročne fotografije zapisala 32-letnica. Med svati so bili tudi njuni smučarski kolegi, kot so Giovanni Borsotti, Jasmina Suter, Peter Fill in Filip Zubčić.