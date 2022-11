Poročili sta se Miss Argentine in Miss Portorika 2020

Argentinka Mariana Varela in Portoričanka Fabiola Valentin sta se leta 2020 spoznali na lepotnem tekmovanju Miss Grand International . Tam sta nastopili kot predstavnici svojih držav, med njima pa se je spletlo tesno prijateljstvo, ki je kmalu preraslo v ljubezen.

Dve leti kasneje sta nekdanji misici še vedno zelo zaljubljeni, svojo ljubezen pa sta nedavno okronali s poroko. Veselo novico je na Instagramu delila Mariana. "Čeprav sva se odločili, da je najino razmerje zasebno, z vami deliva trenutke najinega posebnega dne," je zapisala ob fotografiji. Delila je kar nekaj fotografij in posnetkov iz njune zveze pa tudi iz poroke. Po objavi sodeč sta se Mariana in Fabiola poročili 28. oktobra 2022.

Po informacijah revije Hola sta sicer v zadnjem času objavljali vedno več skupnih fotografij na družbenih omrežjih. V komentarjih pod poročno fotografijo sta bili dekleti deležni veliko podpore in čestitk, poleg oboževalcev jima je srečo v zakonu zaželela tudi manekenka Abena Akuaba , ki se lahko pohvali z nazivom Queen Beauty Universe 2016 in Miss Grand International 2020 .

Manekenki, ki sta se kot Miss Argentine in Miss Portorika uvrstili med najboljših 10 na izboru Miss Grand International 2020, se že več let ukvarjata s modelingom in sodelujeta v različnih kampanjah. Varela veliko svojega časa posveti tudi akcijam, povezanim s spolnim nasiljem.