Poročna fotografija turških zakoncev: namesto otrok hišni ljubljenčki

Pri poročnem obredu, ki ga je vodil matičar, sta bila prisotna le dva njuna najboljša prijatelja. Ko je bila njuna zakonska zveza uradno sklenjena, je seveda sledilo uradno fotografiranje. Na poročni fotografiji so se jima pridružili tudi trije hišni ljubljenčki, mačka Lili ter psa Mia in Müdür.

Ženin in nevesta sta se odločila za zelo skromno poroko in nista bila nič kaj dosti razsipniška. Nevesta je za to priložnost nosila belo obleko španske znamke Charo Ruiz Ibiza, za katero je odštela 419 evrov, tako ženin in nevesta pa sta bila med obredom na travi bosa.