Poročna obleka princese Diane po 25 letih znova na ogled

Princesa Diana in princ Charles sta se poročila 29. julija 1981, razkošna obleka pa je bila del ceremonije ob veselem dogodku. Sedaj bo ob dovoljenju princev Williama in Harryja znova na ogled. Vojvoda Cambriški in vojvoda Susseški bosta tako osrečila mnoge privržence svoje pokojne matere, ki si bodo lahko po kar 25 letih ogledali umetnino, skrojeno iz svile in tafta. Razstava v Kensingtonski palači bo vrata odprla 3. junija letos.

Obleka je delo oblikovalcevDavida inElizabeth Emanuel, nastala je pred poroko leta 1981, krasi pa jo kar 7,6 metrov dolga vlečka, ki je najdaljša v zgodovini kraljevih porok. Umetnika sta bila za odgovorno delo izbrana, ko sta bila na vrhu svoje priljubljenosti, saj sta njune obleke nosili tudi Bianca Jagger in vojvodinja Kentska.

Diana je oblikovalca pred poroko obiskala najmanj petnajstkrat. Elizabeth Emanuel se spominja, da so se trudili, da bi bil vsak najmanjši detajl na svojem mestu ter da bi bila obleka popolno krojena ob telesu. Prekrita je bila z deset tisoč perlami. Pod obleko je princesa nosila životec iz 90 metrov tila, ki je bil kasneje obrezan v določeno obliko. Nekaj dni po poroki, 6. avgusta, je bil Dianini mami za obleko izdan račun – danes bi bila vrednost izdelave in materiala ocenjena na približno 40 tisoč evrov. Emanuelova sta Diano kasneje oblačila tudi za ostale dogodke in kraljeve obveznosti.

O razstavi je spregovoril tudi kurator Matthew Storey:''Naša poletna razstava v Kensingtonski palači bo znova pod žaromete postavila nekatere od največjih talentov britanskega dizajna, katerih delo je bilo ključno za oblikovanje vizualne identitete kraljeve družine v 20. stoletju.''Sodelujoči pri prihajajočem dogodku so se posvetili tudi odnosu oblikovalcev s klienti ter ob tem razkrili proces nastanka najpomembnejših in najvidnejših modnih izrazov kraljeve zgodovine. Razstava z imenom Royal Style in the Making po besedah Storeyja obeta mnoga presenečenja za oboževalce mode in zgodovinskih kosov. Do 2. januarja 2022 bo na njej mogoč ogled še nikoli videnih kosov iz arhivov družine modre krvi.