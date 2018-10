Poročna obleka, s katero je ponosno razkazovala svojo brazgotino

Poročna obleka princese Eugenie je razkrivala tudi njeno brazgotino, ki jo ima zaradi operacije, ko so ji popravili skoliozo pri 12 letih.

Najmlajša hči princa Andrewa in Sarah Ferguson je na svoj poročni dan nosila obleko, ki sta jo oblikovala Peter Pilotto in Christopher De Vos, ko se je v petek poročila z Jackom Brooksbankom. Pred oltar jo je v kapelico Sv. Jurija na gradu Windsor popeljal njen oče. Ko je izstopila iz avta pa so gostje, med katerimi je bil tudi kanček britanske zvezdniške smetane, pokazala razkošna poročna obleka, ki pa je razkrila zanimivo podrobnost.

Na posebno zahtevo same princese je bila to obleka z globokim izrezom na hrbtu, ki je razkrival njeno vzdolžno brazgotino, ki je posledica operacije skolioze, ko je bila stara 12 let. Princesa je brazgotino ponosno kazala, ko je hodila po hodniku dvorca skupaj z očetom, na poroko pa je povabila tudi svojega kirurga ter nekaj članov iz Kraljeve ortopedske bolnišnice.