Poročni načrti Gwen Stefani in Blaka Sheltona

Gwen Stefani in Blake Sheltonsi želita v zakon skočiti čim prej, čeprav se zavedata trenutne situacije ter prepovedi glede večjih druženj, ki jih prinaša pandemija. Petdesetletna pevka ter šest let mlajši izvajalec country glasbe bi poročni obred želela izpeljati že to poletje, v kolikor pa se stanje po svetu in predvsem v Združenih državah Amerike ne bo normaliziralo, bosta to storila v zgodnji jeseni.