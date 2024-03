Poročni obred Millie Bobby Brown in Jaka Bongiovija bo vodil znan igralec

Zvezdnik Matthew Modine bo vodil poročni obred Millie Bobby Brown in Jaka Bongiovija. Igralec je to razkril v nedavnem intervjuju, ko je zaupal tudi, kako je prišlo do te odločitve.

Približuje se dan, ko si bosta Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi obljubila večno zvestobo, in tam bo tudi igralkin stanovski kolega in dober prijatelj Matthew Modine. Igralec, ki Millie Bobby Brown pozna vrsto let, pa bo na obredu imel tudi posebno vlogo. Vodil ga bo.

"Imam licenco, ki mi omogoča poročati ljudi, in Millie se zdi to (da bi vodil obred, op.a.) odlična ideja. Tudi Jake je menil, da bi bila to odlična ideja," je Modine povedal v nedavnem intervjuju. Razkril je še, da je za par že spisal zaobljube, mlada zaljubljenca pa da sta bila nad njimi navdušena. To sicer ne bo njegova prva poroka, ki jo bo vodil. "Tako čudovito je, da lahko dve osebi združiš v zakon," je dodal igralec, ki je že 44 let srečno zaljubljen. "Zakon je izjemna stvar, ko deluje."

