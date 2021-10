Poročno slavje Paris Hilton se bo pričelo s sprejemom na dedkovem posestvu

''Razposlala sta vabila z datumom dogodka. Lokacije uradnega dela poroke nista razkrila, sprejem in zabava pa bosta v Barronovi hiši,'' so ameriškim medijem zaupali nekateri od povabljencev. Skupni prijatelj, ki je prav tako prejel vabilo, je za portal Page Six dejal, da ni prepričan glede točnega naslova cerkve, vendar se ta ''nahaja v bližini Barronovega posestva, kjer bo zabava. Vabilo je prečudovito. Prišlo je v modri škatli, ki je bila videti kot tista, v kateri dobiš nakit znamke Tiffany.''

Hiša Barrona Hiltona je del družinske zapuščine in je bila v njihovi lasti kar šest desetletij, preden so jo maja letos prodali Ericu Schmidtu . Nekdanji izvršni direktor Googla jo je kupil za 53 milijonov evrov. Notranjost hiše je bila prikazana tudi v reviji Vanity Fair, v njej je Paris leta 2000 pozirala fotografu Davidu LaChapellu.

V sklopu poročnega veseljačenja bosta predvideni še dve zabavi. Ena od teh bo karnevalsko obarvana in se bo odvila ob morju na lokaciji Santa Monica Pier, druga pa bo v obliki večerje, ki bo namenjena vsem gostom, ki prihajajo iz drugih krajev in niso stanujoči v Los Angelesu.

V preteklih dneh sta se za bodoča zakonca odvili tudi dekliščina in fantovščina, ki sta bili združeni v eno zabavo, ki se je zgodila v sproščenem vzdušju Las Vegasa. Te se je udeležila manjša skupina prijateljev in družine, kar so razkrile tudi nekatere objave na družbenih omrežjih. Par se je po letu dni zveze zaročil februarja letos. Za hotelsko dedinjo bo to prvi zakon.