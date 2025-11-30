'Porod je nora vožnja': Vanessa Hudgens drugič mamica

"No, uspelo mi je, povila sem še enega otroka. Porod je nora vožnja, bravo vsem mamicam. Zares je neverjetno, kaj lahko naša telesa zmorejo," je na družbeno omrežje Instagram zapisala igralka Vanessa Hudgens in s sledilci delila veselo novico, da je rodila drugega otroka, ki se ga je razveselila s soprogom Colom Tuckerjem . Spol in ime novorojenca zaenkrat ostajata skrivnost.

Igralka, ki je s sledilci delila fotografijo iz porodnišnice, je mamica prvič postala julija lani, prvorojenca pa je povila v bolnišnici v Santa Monici v Kaliforniji. Takrat so jo fotografi ujeli, medtem ko je zdravstveno ustanovo že zapuščala.

Nekdanja Disneyjeva zvezdnica je v času obeh nosečnosti malo časa preživela v javnosti, družinsko življenje pa je tudi po rojstvu prvorojenca skrbno skrivala pred radovednimi očmi javnosti.