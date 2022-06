Poroka Britney Spears: zvezdniški gostje, Pepelkina kočija in incident

Zvezdniški seznam povabljenih so med drugim krasili Madonna , s katero je Spearsova v preteklosti tudi glasbeno sodelovala. Kraljica in princesa pop glasbenega žanra sta med drugim leta 2003 poskrbeli za odmevni dogodek, ko sta se med nastopom na podelitvi MTV nagrad nepričakovano poljubili. Poroke se je udeležila še ena stara znanka Britney Spears, Paris Hilton , ki je na dogodek prispela z mamo Kathy . V čevlje gostje in oblikovalke poročne toalete je tokrat stopila Donatella Versace . Fotografi in novinarji so na vhodu na posesto ujeli še igralko in voditeljico pogovorne oddaje Drew Barrymore ter igralko, novinarko in voditeljico Maria Menounos . Poroke s približno 80 povabljenci naj bi se po poročanju tujih medijev udeležila tudi Selena Gomez .

Par se je poročil v pevkini vili v mestu Thousand Oaks, kjer so se priprave na slavje pričele že nekaj dni preden sta si novopečena zakonca obljubila večno zvestobo. Fotografi so tako pred vhodom na posestvo med drugim ujeli prihod kočije, ki spominja na kočijo iz pravljice o Pepelki. To pa ni vse, skupaj s kočijo je bil na posestvo namreč pripeljan tudi konj, vse skupaj pa so budno nadzorovali varnostniki in patrulje.

Helikopterski posnetki posestva so razkrili, da so za poročno slavje na posestvu zvezdnice postavili poseben šotor v pastelno roza odtenkih, ki so se skladali z izbranim rožnatim cvetjem. Po poročanju neimenovanega viru, ki se je udeležil slavja, naj bi se Britney do oltarja v notranjosti šotora sprehodila ob spremljavi Elvisove klasike Can't Help Falling in Love.

Incident

Veselega dogodka se je želel udeležiti tudi Jason Alexander, s katerim je bila Britney Spears leta 2004 poročena manj kot 55 ur. Alexander, ki je podvig snemal in ga v živo prenašal na svojem družbenem omrežju, je skušal vdreti na posestvo, a so mu to preprečili varnostniki, ki so poklicali policijo.