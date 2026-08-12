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'Poroka je potekala v zasebnem in intimnem krogu, v družbi njunih petih otrok'

Cascais, 12. 08. 2026 07.59 pred 2 urama 2 min branja 12

Avtor:
E.K.
Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta se leto dni po zaroki poročila. Intimno slavje v obmorskem kraju Cascais je potekalo v ožjem družinskem krogu ob navzočnosti njunih petih otrok.

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta včeraj, natanko leto dni po zaroki, stopila pred oltar in si obljubila večno zvestobo. Intimni poročni obred je potekal v obmorskem letoviškem mestu Cascais, nedaleč od portugalske prestolnice Lizbone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mladoporočenca sta skok v zakonski jarem obeležila z objavo poročnih prstanov, njun dobri prijatelj, angleški voditelj in novinar Piers Morgan, pa jima je javno čestital ter ob tem delil tudi nekaj podrobnosti njunega poročnega dne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Iskrene čestitke mojima prijateljema Cristianu in Georgini ob poroki! Današnji poročni obred na Portugalskem je potekal v zasebnem in intimnem krogu, v družbi njunih petih otrok. Čudovit par sta in iz srca jima želim dolg in srečen zakon. Iskrene čestitke," je fotografiji, za katero mnogi menijo, da je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, saj se prstana na videz ne ujemata, pripisal Morgan, katerega navedbe o poročnem slavju pa so sicer skladne z informacijami podjetja Brunswick Group, ki skrbi za Ronaldove odnose z javnostjo.

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Nevesta, ki jo je nogometni zvezdnik pred desetimi leti spoznal v Guccijevi trgovini v Madridu, je nogometašu rodila dve hčerki, njuno skupno pot pa je zaznamovala tudi tragična izguba sina, ki je umrl med porodom. Ronaldo ima še tri otroke, rojene s pomočjo nadomestnih mater, Argentinka Georgina pa jih je sprejela za svoje in zanje skrbi kot predana mama.

Razlagalnik

Cascais je obalno mesto na Portugalskem, ki leži zahodno od Lizbone ob Atlantskem oceanu. Zgodovinsko gledano je bilo mesto znano kot majhna ribiška vas, v 19. stoletju pa je postalo priljubljeno letovišče za portugalsko kraljevo družino in aristokracijo, kar mu je prineslo sloves prestižne destinacije. Zaradi svoje lege in prijetnega podnebja je skozi desetletja ohranilo status enega najbolj ekskluzivnih krajev na Portugalskem.

Piers Morgan je znan britanski novinar, televizijski voditelj in medijska osebnost. Svojo kariero je začel v tiskanih medijih, kasneje pa postal prepoznaven predvsem kot voditelj pogovornih oddaj, kjer je znan po svojih provokativnih vprašanjih in neposrednem slogu komuniciranja. S Cristianom Ronaldom ga povezuje dolgoletno prijateljstvo, saj je bil Morgan eden redkih novinarjev, ki mu je nogometaš dal ekskluzivni intervju, v katerem je odkrito spregovoril o svoji karieri in osebnem življenju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez poroka zakonca Piers Morgan

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KOMENTARJI12

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Ne hodimnavolitve
12. 08. 2026 11.21
Vsak si zasluži srečo! Tudi ona dva. Vse dobro jima želim!🥰
Odgovori
0 0
Magnetek
12. 08. 2026 11.12
Končno... saga je končana.. iskrene čestitke mladoporočencema
Odgovori
0 0
HUSO BOSS
12. 08. 2026 11.06
POČAKAJTE ŠE KAKŠNO LETO ALI DVE,SAJ JE VSEM JASNO KAM PES TACO MOLI
Odgovori
+0
1 1
Cogo
12. 08. 2026 10.27
želim jima, da bi se izognila VSEM lepotnim operacijam
Odgovori
+3
3 0
kinimod
12. 08. 2026 10.27
Da se ni videlo intimnih delov ?
Odgovori
+1
1 0
Volja
12. 08. 2026 10.23
Čestitke obema in njunim otrokom. 🫶🙌 Vse dobro! 🥰
Odgovori
-3
0 3
Soraja
12. 08. 2026 10.05
Briga nas!
Odgovori
+4
5 1
RUBEŽ
12. 08. 2026 09.57
Kaj pravi na to BADR HARI?
Odgovori
+3
4 1
suleol
12. 08. 2026 09.48
mislm kaj takeh res 😄😄
Odgovori
+2
2 0
iziizi
12. 08. 2026 09.42
Ehhhh zmago je
Odgovori
+1
2 1
Protoc
12. 08. 2026 09.31
Kot da so samo, bili oni in otroci na poroki..nobeden več
Odgovori
+2
2 0
Protoc
12. 08. 2026 09.29
Kako lepo skopiran tekst iz drugih medijev😅😅
Odgovori
+6
6 0
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