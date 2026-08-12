'Poroka je potekala v zasebnem in intimnem krogu, v družbi njunih petih otrok'

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta včeraj, natanko leto dni po zaroki, stopila pred oltar in si obljubila večno zvestobo. Intimni poročni obred je potekal v obmorskem letoviškem mestu Cascais, nedaleč od portugalske prestolnice Lizbone.

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Mladoporočenca sta skok v zakonski jarem obeležila z objavo poročnih prstanov, njun dobri prijatelj, angleški voditelj in novinar Piers Morgan, pa jima je javno čestital ter ob tem delil tudi nekaj podrobnosti njunega poročnega dne.

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"Iskrene čestitke mojima prijateljema Cristianu in Georgini ob poroki! Današnji poročni obred na Portugalskem je potekal v zasebnem in intimnem krogu, v družbi njunih petih otrok. Čudovit par sta in iz srca jima želim dolg in srečen zakon. Iskrene čestitke," je fotografiji, za katero mnogi menijo, da je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, saj se prstana na videz ne ujemata, pripisal Morgan, katerega navedbe o poročnem slavju pa so sicer skladne z informacijami podjetja Brunswick Group, ki skrbi za Ronaldove odnose z javnostjo.

Nevesta, ki jo je nogometni zvezdnik pred desetimi leti spoznal v Guccijevi trgovini v Madridu, je nogometašu rodila dve hčerki, njuno skupno pot pa je zaznamovala tudi tragična izguba sina, ki je umrl med porodom. Ronaldo ima še tri otroke, rojene s pomočjo nadomestnih mater, Argentinka Georgina pa jih je sprejela za svoje in zanje skrbi kot predana mama.