'Poroka je potekala v zasebnem in intimnem krogu, v družbi njunih petih otrok'

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta včeraj, natanko leto dni po zaroki, stopila pred oltar in si obljubila večno zvestobo. Intimni poročni obred je potekal v obmorskem letoviškem mestu Cascais, nedaleč od portugalske prestolnice Lizbone.
Mladoporočenca sta skok v zakonski jarem obeležila z objavo poročnih prstanov, njun dobri prijatelj, angleški voditelj in novinar Piers Morgan, pa jima je javno čestital ter ob tem delil tudi nekaj podrobnosti njunega poročnega dne.
"Iskrene čestitke mojima prijateljema Cristianu in Georgini ob poroki! Današnji poročni obred na Portugalskem je potekal v zasebnem in intimnem krogu, v družbi njunih petih otrok. Čudovit par sta in iz srca jima želim dolg in srečen zakon. Iskrene čestitke," je fotografiji, za katero mnogi menijo, da je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, saj se prstana na videz ne ujemata, pripisal Morgan, katerega navedbe o poročnem slavju pa so sicer skladne z informacijami podjetja Brunswick Group, ki skrbi za Ronaldove odnose z javnostjo.
Nevesta, ki jo je nogometni zvezdnik pred desetimi leti spoznal v Guccijevi trgovini v Madridu, je nogometašu rodila dve hčerki, njuno skupno pot pa je zaznamovala tudi tragična izguba sina, ki je umrl med porodom. Ronaldo ima še tri otroke, rojene s pomočjo nadomestnih mater, Argentinka Georgina pa jih je sprejela za svoje in zanje skrbi kot predana mama.
Cascais je obalno mesto na Portugalskem, ki leži zahodno od Lizbone ob Atlantskem oceanu. Zgodovinsko gledano je bilo mesto znano kot majhna ribiška vas, v 19. stoletju pa je postalo priljubljeno letovišče za portugalsko kraljevo družino in aristokracijo, kar mu je prineslo sloves prestižne destinacije. Zaradi svoje lege in prijetnega podnebja je skozi desetletja ohranilo status enega najbolj ekskluzivnih krajev na Portugalskem.
Piers Morgan je znan britanski novinar, televizijski voditelj in medijska osebnost. Svojo kariero je začel v tiskanih medijih, kasneje pa postal prepoznaven predvsem kot voditelj pogovornih oddaj, kjer je znan po svojih provokativnih vprašanjih in neposrednem slogu komuniciranja. S Cristianom Ronaldom ga povezuje dolgoletno prijateljstvo, saj je bil Morgan eden redkih novinarjev, ki mu je nogometaš dal ekskluzivni intervju, v katerem je odkrito spregovoril o svoji karieri in osebnem življenju.
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