Poroka Harryja in Meghan prinesla milijardo dobička

Informacije o končni številki, ki jo je dosegel zaslužek ob poroki princa Harryja in njegove Meghan , so v javnost prišle skupaj s sodnimi spisi in dokumenti, v katerih je podan tudi razlog tožbe, naslovljene na britanski konservativni časopis v tabloidni obliki, ki izhaja ob nedeljah. Tam je navedeno tudi, da Meghan zanika očitke, da so davkoplačevalci plačali stroške njunega najlepšega dne. Znesek v približni vrednosti 350 milijonov evrov, je bil v večini namenjen strogemu varovanju na dogodku, nekaj od tega pa je tudi strošek dekoracije in cerkvene slovesnosti.

Odvetniki Marklove so razložili, da je poroko skoraj v celoti financiral princ Charles, ženinov oče in da sredstva niso šla iz davkoplačevalske blagajne. ''Vsi stroški državljanov pa izvirajo zgolj iz razloga varovanja, za zaščito množice in članov družbe in so bili zahtevani s strani policije in varnostnih služb,''so zapisali. Razkrili pa so tudi točen znesek, ki ga je poroka prispevala v žep britanskega turizma. Nekaj več kot milijardo evrov je v mošnjiček priletelo z naslova pokritih stroškov za gostinstvo, odnose z javnostmi, modno industrijo in trgovinsko blago.