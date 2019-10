Poroka nekdanjega nogometaša in nevestina nočna mora

Do oltarja sta se pred dnevi sprehodila upokojeni nogometaš Rio Ferdinand in britanska resničnostna zvezdnica Kate Wright. Razkošen poročni obred je potekal v Turčiji, sanjska poroka pa se je za nevesto skoraj prelevila v nočno moro.

28-letna Kate Wright in 40-letni Rio Ferdinand FOTO: Profimedia

Po poročanju tujih medijev sta se v Turčiji pred dnevi poročila upokojeni nogometaš Rio Ferdinand in britanska resničnostna zvezdnica Kate Wright. Za 40-letnika, ki velja za legendo angleške nogometne reprezentance in kluba Manchaster United, je bila to njegova druga poroka, medtem, ko se je 28-letnica do oltarja sprehodila prvič. Kot navajajo tuji mediji, je bila celotna poroka organizirana v razkošnem duhu, ki pa ni minil brez kančka drama. Le malo je namreč manjkalo, pa bi nevesta ostala brez poročne obleke.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Wrightova naj bi svoje zadnje ure pred sprehodom do poročnega oltarja preživela v velikem stresu, saj ni vedela, ali bo njena poročna obleka na koncu takšna, kot si je želela. Po predzadnjem pomerjanju je bilo namreč potrebnih še veliko popravkov in vse je kazalo na to, da obleka ne bo nared do poročnega dne. Njeni strahovi so se razblinili, ko je obleko pomerila še zadnjič in ugotovila, da so vsi popravki storjeni tako, kot si je želela.

Parček se je poročil v Turčiji FOTO: Profimedia

Na poroki so bili prisotni Kateini in Riovi prijatelji in svojci, skupno število svatov pa naj bi bilo 180. Nevestina mama Jacqueline je po obredu povedala: ''Bilo je zelo lepo. To so bili prekrasni trije dnevi, ki jih ne bom nikdar pozabila. Zelio sem srečna za njiju, želim jima prekrasno skupno življenje.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke