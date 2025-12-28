Naslovnica
Poroka Ramsayjeve hčerke: tast lahko pride, če v cerkvi sedi čisto zadaj

Bath, 28. 12. 2025 14.31 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Gordon Ramsay in Holly Ramsay

Poroko Holly Ramsay in Adama Peatyja je kljub glamuroznosti in zvezdniškim gostom zasenčila družinska drama. Na svatbo, na kateri je bilo prisotnih več kot dvesto svatov, med drugim tudi družina Beckham, namreč niso bili povabljeni ženinovi družinski člani. Prisotna je bila zgolj njegova sestra, zdaj pa so na dan prišle informacije, da naj bi vabilo prejel tudi športnikov oče, vendar pod bizarnim pogojem.

Hčerka priljubljenega kuharskega mojstra Gordona Ramsayja, Holly Ramsay, si je včeraj večno zvestobo obljubila z uspešnim plavalcem Adamom Peatyjem. Njuna poroka pa ni poskrbela le za pravljično slavje, temveč tudi za obilico drame. Na svatbi, ki se je je udeležilo več kot 200 svatov, med drugim tudi številne znane osebnosti, ni bila prisotna ženinova družina, razen njegove sestre Bethany, po poročanju angleških medijev pa naj bi pod posebnim pogojem vabilo prejel tudi njegov oče.

Adam Peaty in Holly Ramsay
Adam Peaty in Holly Ramsay
FOTO: Profimedia

Olimpijski plavalec naj bi pred velikim dnem ponudil oljčno vejico svojemu očetu Marku, ki pa naj bi menda moral v cerkvi sedeti v zadnjih klopeh. Družinski vir je v nedeljo za The Sun povedal: "Iskreno povedano, gnusno je, da se je vse odvilo, ne da bi Adam predhodno stopil v stik z mamo in očetom," je dejal in dodal: "Za Caroline in Marka je bil to težak dan, zato je družina večer preživela skupaj. Caroline se je razburila takoj, ko je videla fotografije s poroke. Dejstvo, da je bilo Beth rečeno, da lahko njegov oče pride in sedi zadaj v cerkvi ... Marku so rekli, da lahko sedi za spremljevalci, ki jih Adam verjetno sploh še nikoli ni videl ali z njimi govoril."

David Beckham
David Beckham
FOTO: Profimedia

Na predvečer slovesnosti je spregovorila tudi ženinova mama, ki je dejala, da je strtega srca. Sprva naj bi celo mislila priti na obred kljub nezaželenosti, a se je naposled po poročanju revije Mirror odločila, da tega ne bo storila, saj naj bi bila celotna situacija zanjo preveč boleča. Vendar to ni ustavilo Adama in Holly, da bi si izmenjala zaobljube pred zvezdniško množico, med katero sta bila prisotna tudi David in Victoria Beckham z družino, manjkal je zgolj odtujeni sin Brooklyn.

Victoria Beckham
Victoria Beckham
FOTO: Profimedia

Po novih informacijah naj bi do razkola prišlo že lanskega septembra, ko par na svojo zaroko ni povabil športnikove družine. Vse se je še zaostrilo, ko njegova mati, Hollyjina tašča, prejšnji mesec ni bila povabljena na glamurozno dekliščino, čeprav so bile povabljene nevestina mati Tana Ramsay in številne prijateljice, vključno z Victorio Beckham.

Preberi še Poroka brez tašče: hči Gordona Ramsayja pred oltar z uspešnim športnikom

To naj bi kasneje sprožilo širši spor znotraj družine, mladoporočenca pa naj bi se zavoljo miru na veliki dan odločila, da iz seznama povabljencev umakneta vse vpletene.

Holly Ramsay Gordon Ramsay poroka spor drama

