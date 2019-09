Poroka turške zvezdnice: nevesta blestela v kar treh oblekah

Zaljubljenca sta se spoznala na začetku leta 2017, ko je zasedba Kolpa, v kateri prepeva 36-letni ženin, snemala videospot za pesem 'Tasma'. K sodelovanju so povabili tudi slavno Turkinjo Denis Baysal. In iskrica ljubezni je med njima kmalu preskočila.

28-letnica je prepričana, da je Barış prvi moški, ki je v njeno življenje prinesel varnost. Igralka se je namreč od svojega petega leta borila s strahom, da bi bila zapuščena, ki ji ga je povzročila ločitev staršev in odhod očeta. Ta strah se je najbolj kazal v odnosih z moškimi.

"Če me je oče zapustil, bodo to storili tudi drugi moški," je pomislila igralka, vendar se je strahu znebila s pomočjo alternativne metode zdravljenja – reiki, ki se je je posluževala več let in bila je uspešna.

Denis smo kot lepo Hazan spoznali v uspešnici Pohlepna gospa Fazilet, v kateri je bila na začetku zgodbe zaljubljena v lepega 'Casanovo' Sinana. V njegove čevlje je stopil postavni Alp Navruz, ki trenutno navdušuje v turški seriji Podaj mi roko (Elimi Bırakma), ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri na POP TV.