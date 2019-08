Poroki sledi otrok – Tarantino bo prvič očka

Režiser Quentin Tarantino, ki trenutno promovira film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, je novembra pri 55 letih prvič skočil v zakon – na zasebnem obredu se je poročil z izraelsko pevko in manekenko Daniello Pick. Zdaj pa je v medije prišla novica, da zaljubljenca pričakujeta prvega otroka.

Kultni režiser, poznan po filmih kot so Šund, Stekli psi, Jackie Brown, Neslavne Barabe, Ubila bom Billa in Django v okovih, se je z 20 let mlajšo lepotico zaročil v Izraelu, po slabem letu in pol zaroke pa sta se poročila na manjši zasebni ceremoniji v Los Angelesu. Tarantino jo je prvič srečal leta 2009, ko je bil na promocijski turneji za film Neslavne barabe.

Tarantino je sicer v preteklosti večkrat izjavil, da se nikoli ne namerava poročiti, saj ga zanima le delo, a očitno je bila hči znanega izraelskega pevca Svike Picka tista prava.