Poroko Brooklyna Beckhama in Nicole Peltz navdihnila Bowie in Iman

"Najlepši trenutek poroke je bil, ko sem jo prvič zagledal v tisti obleki," je povedal Brooklyn in dodal: "Prvič v življenju se mi je zgodilo, da sem ostal brez sape." Nicola je razkrila, da je svojemu bodočemu možu med branjem zaobljub brisala solze, najbolj ganljiv trenutek pa ji je pripravila njena mati, ki ji je dala z modro barvo izvesti sporočilo: "Nicola, moje srce. Ti si jaz in jaz sem ti. Moja ljubezen, moje življenje, moja lepa deklica tako navzven kot navznoter. Rada te imam, mama."

Poroko navdihnila David Bowie in Iman

Čeprav bi lahko mladi Beckham in njegova žena navdih za poroko iskala v porokah svojih staršev, pa sta ga našla pri Davidu Bowieju in Iman. "Njuna poroka je bila neverjetna, njune poročne fotografije pa so postale ikonične, a najbolj sta naju navdihnila David Bowie in Iman," je povedala Nicola o poroki legendarnega pevca in somalijske manekenke, ki sta svoje poročne zaobljube dahnila v Firencah leta 1992.