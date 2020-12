Poroko mlajše sestre pevca Zayna Malika prekinila policija

Na poroko mlajše sestre nekdanjega člana skupine One Direction Zayna Malika je prišla tudi policija. A ne napovedano, seveda. Policisti so nenapovedano prišli po tem, ko je družino Malik prijavil eden od sosedov, ker je videl, da krši vladne ukrepe. "Policija se je odzvala na klic, ki ga je dobila nekaj minut po 18. uri, v katerem so prijavili večjo zabavo, izkazalo se je, da gre za poroko," je za Mirror povedal tiskovni predstavnik policije.

V Londonu je v okrožju, kjer družina živi, dovoljeno druženje do 15 ljudi, na poroki mladeWaliyhe pa jih je bilo kar 40. A dovoljeno je le druženje, poroke pa so eksplicitno prepovedane, piše britanski Mirror. Policija je na dom mlade neveste prišla okoli šeste ure popoldne in prekinila večerno rajanje. Nekateri prisotni so dobili tudi kazni, druščina pa se je morala raziti.

Zayna na poroko njegove mlajše sestre sicer ni bilo, saj trenutno stanuje v Združenih državah Amerike, kjer je pred meseci prvič postal očka. S partnerico Gigi Hadid sta pred meseci dobila prvega otroka.