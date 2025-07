Porota na sojenju Diddyju dosegla soglasje pri štirih od petih točk obtožnice

Na sodnem procesu proti ameriškemu glasbeniku Seanu Diddyju Combsu zaradi trgovine s spolnimi uslugami in kriminalnega združevanja je porota v New Yorku dosegla soglasje pri štirih od skupaj petih točk obtožnice, poročajo ameriški mediji. Vse podrobnosti še niso znane, sodnik pa je poroti naročil, naj zaseda naprej.

Sean Diddy Combs je obtožen kriminalnega združevanja za izsiljevanje, dveh kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in dveh kaznivih dejanj prevoza z namenom ukvarjanja s prostitucijo. Grozi mu dosmrtni zapor. Obtožnico zoper 55-letnika so vložili septembra lani, najprej s tremi točkami, ki jim je tožilstvo letos aprila dodalo še dve, je poročala ameriška televizija CBS.

Porota v sojenju Seanu Diddyju Combsu še odloča. FOTO: AP icon-expand

Porota je sodniku Arunu Subramanianu poslala sporočilo, da se niso mogli dogovoriti o prvi točki obtožnice, ki govori o kriminalnem združevanju. Sodnik je člane porote pozval, naj nadaljujejo z delom, ki so ga začeli pred dvema dnevoma, potem ko sta obramba in tožilstvo imela sklepna nagovora v sodnem procesu, ki poteka na Manhattnu.

Tožilci so trdili, da je Combsov poslovni imperij ustvaril kriminalno podjetje, ki ga je dolga leta uporabljal za prikrivanje nasilja in zlorab ter siljenja žensk v prostitucijo. Tožilci so v sedmih tednih poklicali več kot 30 prič, obramba nobene.

Sojenje Diddyju je potekalo za javnost zaprtimi vrati. FOTO: AP icon-expand

Odmevno sojenje se je začelo maja, svojo zgodbo prisile v spolne odnose z drugimi moškimi in o zabavah z mamili je med drugim opisala nekdanja Combsova varovanka in partnerka, glasbenica Cassie Ventura. Combsovi odvetniki so trdili, da je bilo vse sporazumno in ni bilo nobene zarote.