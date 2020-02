Porota slišala izpoved ženske, ki naj bi jo slavni producent posilil leta 2013

Na sodnem procesu proti Harveyju Weinsteinu je danes 34-letna igralka in frizerka iz države Washington Jessica Mann opisala, kako jo je Weinstein prvič posilil marca 2013 v New Yorku. Kot je dejala, ji je ukazal, naj se sleče in planil nanjo. Pred tem pa jo je večkrat oralno spolno zadovoljeval. Najprej na silo, kasneje s privoljenjem.

Drugič jo je posilil v Los Angelesu, ko mu je v njegovi hotelski sobi strigla lase in ga je razjezila z izjavo, da ima fanta igralca. Zvlekel naj bi jo v sobo in kričal, da mu je spet dolžna. Na koncu naj bi ji povedal, da lahko gre in ima svojega fanta. Povedal ji je, da je tako privlačna, da si ne more pomagati.