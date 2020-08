Portia de Rossi stopila v bran soprogi: Hvala za podporo

Igralka Portia de Rossi ne glede na vse podpira svojo soprogo Ellen DeGeneres , ki se je znašla v središču pozornosti zaradi obtožb glede njenega neprimernega obnašanja do sodelavcev in gostov v svoji pogovorni oddaji. Zaposleni so okoliščine sodelovanja pri oddaji opisali kot toksične, prav tako so bili nad njenim odnosom razočarani nekateri gostje, ki niso spadali v zvezdniško elito.

Ellen se je pred tem že odzvala na pripombe zaposlenih, kjer je naslovila domnevno toksično delovno okolje. "Moje ime je v imenu oddaje in za vse, kar počnemo, prevzemam odgovornost. Z Warner Bros. smo takoj začeli interno preiskavo in skupaj bomo ukrepali ter odpravili težave. Med eksponentno rastjo sem se začela zanašati na druge, da bodo opravili svoje delo in jasno je, da nekateri tega niso storili. To se bo sedaj spremenilo in lahko zagotovim, da se kaj takega ne bo ponovilo," je zapisala v daljšem zapisu.

Direktorji oddaje in direktorji Warner Brosa. so uslužbencem pretekli teden poslali pismo, v katerem so zapisali, da so v raziskavo, kaj se je dogajalo med Ellen in njenimi zaposlenimi, vpletli še podjetje, ki bo raziskalo, v kakšnem delovnem okolju zaposleni delajo. Ob tem je priljubljena voditeljica obljubila, da bo korektno opravila svoj del:"Vsi moramo biti bolj pozorni na to, kako naše besede in dejanja vplivajo na druge. Vesela sem, da so o težavah glede naše oddaje spregovorili tudi z mano. Obljubim, da bom sodelovala pri nadaljnjem prizadevanju za osebnostno rast. Zame in za Warner Bros. je pomembno, da vsi, ki imajo kaj povedati, spregovorijo in se na delovnem mestu počutijo varne."