Tuja scena

Portret družine Eltona Johna na ogled v Narodni portretni galeriji v Londonu

London, 04. 03. 2026 13.02 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Elton John

Portretna fotografija družine pevca Eltona Johna je odslej na ogled v londonski Narodni portretni galeriji. Kot so sporočili z galerije, bo del zbirke portretov ljudi, ki so zaznamovali zgodovino in kulturo Združenega kraljestva.

V Narodni portretni galeriji v Londonu so odkrili portretno fotografijo glasbenika Eltona Johna, na njej pa so z njim še mož David Furnish in njuna najstniška sinova, 15-letni Zachary in 13-letni Elijah. Posneta je bila na njihovem domu v Windsorju, fotografinja, ki je stala za objektivom, pa je ameriška umetnica Catherine Opie.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na njej je pevec oblečen v vijolično moško obleko in nosi očala z roza stekli. Ob njem je mož v zeleni obleki. Sinova, ki oba nosita črne majice s kratkimi rokavi, sta vsak na eni strani ob staršema, z njimi pa sta tudi družinska psa, črna labradorca Joseph in Jacob.

Preberi še Elton John o otrocih: Ne zanima ju življenje v soju žarometov

Fotografija je del zbirke, v kateri so še portreti Davida Beckhama, Judi Dench, Amy Winehouse in Letitie Wright. Glasbenik in njegov mož sta ob odkritju povedala: "Velika čast je, da je našo družino fotografirala Catherine Opie, portret pa je razstavljen v Narodni portretni galeriji. Sva velika oboževalca njenega dela in ponosna lastnika njenih fotografij, ki krasijo naš dom."

Galerija bo ob 30-letnici umetničine kariere pripravila posebno razstavo njenih del.

Razlagalnik

Elton John je eden najbolj vplivnih in uspešnih glasbenikov 20. in 21. stoletja. Rodil se je kot Reginald Kenneth Dwight. S svojo ekscentrično modno izbiro, vključno z bleščečimi oblačili in pisanimi očali, ter nepozabnimi pesmimi, kot so 'Your Song', 'Rocket Man' in 'Tiny Dancer', je pustil neizbrisen pečat v pop in rock glasbi. Njegova kariera traja več kot pet desetletij, prodal je več kot 300 milijonov plošč po vsem svetu, osvojil pa je številne nagrade, vključno s petimi grammyji in oskarjem. Poleg glasbene kariere je znan tudi po svojem obsežnem delu na področju človekoljubnosti, zlasti v boju proti aidsu, preko svoje fundacije Elton John AIDS Foundation (EJAF).

David Furnish je kanadski filmski in televizijski producent ter nekdanji novinar. Najbolj je znan kot mož britanskega glasbenika Eltona Johna, s katerim je v zvezi že od leta 1993. Furnish je pomemben tudi kot direktor Elton John AIDS Foundation (EJAF), ki se bori proti globalni epidemiji aidsa. Sodeloval je pri produkciji več filmov, vključno z biografskim filmom o Eltonu Johnu 'Rocketman' iz leta 2019. S Eltonom Johnom imata dva posvojena otroka, Zacharyja in Elijahja, ki ju je rodila nadomestna mati.

Catherine Opie je vplivna ameriška fotografinja, znana po svojih portretih, ki pogosto raziskujejo teme identitete, spola, skupnosti in marginaliziranih skupin. Njeno delo je prepoznavno po intimnem in neposrednem pristopu do subjektov, ki jih pogosto postavlja v ospredje na preprostih ozadjih, da bi poudarila njihovo individualnost. Opie je študirala na Kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA) in na San Francisco Art Institute. Njene fotografije so bile razstavljene v številnih uglednih galerijah in muzejih po vsem svetu, vključno z Muzejem sodobne umetnosti v Los Angelesu (MOCA) in Muzejem lepih umetnosti v Bostonu. Poleg portretov je znana tudi po serijah, ki dokumentirajo subkulture, kot so motociklisti in punkerji, ter po svojih pokrajinskih fotografijah.

Narodna portretna galerija (National Portrait Gallery) v Londonu je javna galerija, ki hrani najobsežnejšo zbirko portretov pomembnih in vplivnih osebnosti britanske zgodovine in kulture. Ustanovljena je bila leta 1856, kar jo uvršča med najstarejše portretne galerije na svetu. Njeno poslanstvo je zbirati, ohranjati in razstavljati portrete posameznikov, ki so pustili sled v britanski družbi, od monarhov in politikov do umetnikov, znanstvenikov in športnikov. Galerija se nahaja v bližini Trafalgar Squara in je ena najbolj obiskanih kulturnih ustanov v Veliki Britaniji. Poleg stalne zbirke galerija prireja tudi začasne razstave in podeljuje prestižno nagrado za portretno fotografijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
elton john portret družina narodna portretna galerija pevec

KOMENTARJI2

SEJBOBOL
04. 03. 2026 14.16
Komadi njegovi ja on pa ne ...
Odgovori
0 0
Verus
04. 03. 2026 14.03
kje je mama?
Odgovori
0 0
