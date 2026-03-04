Portret družine Eltona Johna na ogled v Narodni portretni galeriji v Londonu

Catherine Opie je vplivna ameriška fotografinja, znana po svojih portretih, ki pogosto raziskujejo teme identitete, spola, skupnosti in marginaliziranih skupin. Njeno delo je prepoznavno po intimnem in neposrednem pristopu do subjektov, ki jih pogosto postavlja v ospredje na preprostih ozadjih, da bi poudarila njihovo individualnost. Opie je študirala na Kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA) in na San Francisco Art Institute. Njene fotografije so bile razstavljene v številnih uglednih galerijah in muzejih po vsem svetu, vključno z Muzejem sodobne umetnosti v Los Angelesu (MOCA) in Muzejem lepih umetnosti v Bostonu. Poleg portretov je znana tudi po serijah, ki dokumentirajo subkulture, kot so motociklisti in punkerji, ter po svojih pokrajinskih fotografijah.