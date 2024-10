Portretistka znanih osebnosti Annie Leibovitz praznuje 75 let.

Za njene naslovnice je od začetka 70. do začetka 80. let prispevala portrete številnih osebnosti iz sveta zabave, predvsem iz glasbe in filma, kot so Bruce Springsteen, Uma Thurman, Jane Fonda, Tom Petty in Kris Kristofferson. Iz tega obdobja je ena najbolj prepoznavnih fotografija, na kateri je le nekaj ur pred smrtjo fotografirala golega Johna Lennona, kako objema oblečeno Yoko Ono. Leta 1975 je bila tudi uradna fotografinja na severnoameriški turneji Rolling Stonesov, na kateri so nastali posnetki Keitha Richardsa in Micka Jaggerja, ki so bili množično reproducirani.

Pozneje je med drugim delovala pri revijah Vanity Fair in Vogue ter razširila svoje delovanje tudi na športnike in politične osebnosti. Med drugim je posnela uradni portret družine bivšega ameriškega predsednika Baracka Obame. Preživljala se je tudi kot oglaševalska fotografinja. Na tem področju je med drugim sodelovala s podjetji, kot so Honda, American Express, Nike in Disney.

Njenim fotografijam so pripisali dramatičnost, poleg dobre osvetlitve in poudarjanja barv pa je bilo za njen postopek dela značilno tudi, da je več dni opazovala vsakodnevno življenje svojih portretirancev, preden so posnetki sploh nastali.

Leta 1983 je prejela nagrado Ameriškega združenja fotografov revij za fotografinjo leta in leta 1991 kot prva ženska razstavila svoje fotografije v Narodni galeriji portretov v Washingtonu, ki jo je spremljala tudi knjiga Photographs: Annie Leibovitz 1970-1990. O njenem življenju je leta 2009 nastal dokumentarni film Annie Leibovitz: Life Through a Lens. Bila je življenjska sopotnica intelektualke Susan Sontag.