Posebna čast za Charlesa Leclerca

Zaradi dveh odpadlih dirk, ki bi morali potekati drugi in tretji vikend v aprilu, a se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ne bosta izvedli, so dirkači formule 1 prosti več kot mesec dni. Velikonočne praznike bi v vsakem primeru lahko preživeli v krogu družine, a Charles Leclerc bo ob obloženo mizo dobrot tokrat sedel z novim nazivom na 'glavi'.

Priljubljenega dirkača je pred dnevi doletela izjemna čast, saj mu je monaški princ Albert II. podelil diplomo ambasadorja dobre volje, ki jo podeljuje Klub ambasadorjev Monaka. Slovesnost, ki se je je Leclerc udeležil s svojo ženo Alexandro, je potekala v hotelu Hôtel de Paris, zvezdnik pa je na podelitvi znova navdušil s svojo eleganco. "Klub ambasadorjev Monaka, ki ga je leta 1973 ustanovila princesa Grace, priznava posameznike, ki s svojimi dosežki in prispevki krepijo mednarodni ugled kneževine. Charles Leclerc s svojim talentom, prispevki in navezanostjo na Monako popolnoma uteleša ta duh," so zapisali v utemeljitvi, zakaj si 28-letnik to zasluži.

Naslednja dirka formule 1 bo na sporedu med 1. in 3. majem, in sicer VN Miamija.