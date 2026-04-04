Tuja scena

Posebna čast za Charlesa Leclerca

Monako, 04. 04. 2026 14.59 pred 24 dnevi 2 min branja 0

K.A.
charles leclerc

Tik pred velikonočnimi prazniki, ki jih bo lahko preživel v krogu svoje družine, je Charles Leclerc na svoj seznam dosežkov dodal nov naziv. Doletela ga je namreč posebna čast, da je postal ambasador dobre volje, diplomo pa mu je podelil monaški princ Albert II. Dirkaški zvezdnik s svojim talentom, uspehi in navezanostjo na rodni Monako krepi mednarodni ugled kneževine, zato si naziv več kot zasluži.

Zaradi dveh odpadlih dirk, ki bi morali potekati drugi in tretji vikend v aprilu, a se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ne bosta izvedli, so dirkači formule 1 prosti več kot mesec dni. Velikonočne praznike bi v vsakem primeru lahko preživeli v krogu družine, a Charles Leclerc bo ob obloženo mizo dobrot tokrat sedel z novim nazivom na 'glavi'.

Priljubljenega dirkača je pred dnevi doletela izjemna čast, saj mu je monaški princ Albert II. podelil diplomo ambasadorja dobre volje, ki jo podeljuje Klub ambasadorjev Monaka. Slovesnost, ki se je je Leclerc udeležil s svojo ženo Alexandro, je potekala v hotelu Hôtel de Paris, zvezdnik pa je na podelitvi znova navdušil s svojo eleganco. "Klub ambasadorjev Monaka, ki ga je leta 1973 ustanovila princesa Grace, priznava posameznike, ki s svojimi dosežki in prispevki krepijo mednarodni ugled kneževine. Charles Leclerc s svojim talentom, prispevki in navezanostjo na Monako popolnoma uteleša ta duh," so zapisali v utemeljitvi, zakaj si 28-letnik to zasluži.

Naslednja dirka formule 1 bo na sporedu med 1. in 3. majem, in sicer VN Miamija.

Leclerc bo konec meseca odpotoval čez lužo, kjer ga čaka naslednja dirka te sezone. Kot je v njegovi navadi, se bo verjetno tudi tokrat na prizorišče odpravil že nekaj dni prej in malo raziskal mesto ter spoznaval kulturo, običaje in kulinariko mesta na Floridi.

Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
