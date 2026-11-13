Posebna čast za Nicole Kidman: prejela bo častnega cezarja

Nicole Kidman bo prihodnje leto na polico z nagradami lahko dodala novo. Po poročanju tujih medijev bo namreč prejela častnega cezarja, francosko različico oskarja. "Z nagrado se bomo poklonili igralki in producentki, ki ni nikoli dovolila, da bi njen zvezdniški status narekoval njene umetniške odločitve," so zapisali pri Francoski akademiji za filmsko umetnost, ki nagrado podeljuje skupaj s televizijsko mrežo Canal+.

Nicole Kidman bo prejela častnega cezarja. FOTO: Profimedia

59-letnica, ki velja za pomembno osebnost v svetu umetniškega filma, je znana po tem, da sprejema brezkompromisne vloge. Poleg tega je uspela ohraniti svoj vpliv v filmski industriji, ki pogosto ni prizanesljiva do igralk, starejših od 40 let. Svojo pot je začela v filmih za mladostnike, kot je BMX banditi leta 1983, kasneje pa se je usmerila v neodvisni film. Med njena najodmevnejša filma sodita Ženska za umret (1995) režiserja Gusa Van Santa in Široko zaprte oči (1999) Stanleyja Kubricka, v katerem je zaigrala skupaj s svojim takratnim možem Tomom Cruiseom. Nastopila je tudi v filmu Moulin Rouge! (2001) režiserja Baza Luhrmanna, živahnem in barvitem prikazu pariškega okrožja Montmartre.