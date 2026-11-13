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Tuja scena

Posebna čast za Nicole Kidman: prejela bo častnega cezarja

Pariz, 13. 11. 2026 18.48 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Nicole Kidman

Avstralsko-ameriška igralka Nicole Kidman bo februarja prihodnje leto prejela častnega cezarja, ki je francoska ustreznica oskarju. Slovesnost, na kateri ji bodo izročili nagrado, bo 25. februarja 2027 v Parizu, so organizatorji sporočili v četrtek po pisanju tujih tiskovnih agencij.

Nicole Kidman bo prihodnje leto na polico z nagradami lahko dodala novo. Po poročanju tujih medijev bo namreč prejela častnega cezarja, francosko različico oskarja. "Z nagrado se bomo poklonili igralki in producentki, ki ni nikoli dovolila, da bi njen zvezdniški status narekoval njene umetniške odločitve," so zapisali pri Francoski akademiji za filmsko umetnost, ki nagrado podeljuje skupaj s televizijsko mrežo Canal+.

Nicole Kidman bo prejela častnega cezarja.
Nicole Kidman bo prejela častnega cezarja.
FOTO: Profimedia

59-letnica, ki velja za pomembno osebnost v svetu umetniškega filma, je znana po tem, da sprejema brezkompromisne vloge. Poleg tega je uspela ohraniti svoj vpliv v filmski industriji, ki pogosto ni prizanesljiva do igralk, starejših od 40 let.

Svojo pot je začela v filmih za mladostnike, kot je BMX banditi leta 1983, kasneje pa se je usmerila v neodvisni film. Med njena najodmevnejša filma sodita Ženska za umret (1995) režiserja Gusa Van Santa in Široko zaprte oči (1999) Stanleyja Kubricka, v katerem je zaigrala skupaj s svojim takratnim možem Tomom Cruiseom. Nastopila je tudi v filmu Moulin Rouge! (2001) režiserja Baza Luhrmanna, živahnem in barvitem prikazu pariškega okrožja Montmartre.

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Z vlogo Virginije Woolf v filmu Ure si je leta 2003 prislužila oskarja. Leta 2024 jo je bilo mogoče videti v filmu Babygirl, letos pa v nadaljevanju Čarovnic za vsak dan, v katerem je zaigrala ob Sandri Bullock. Kidman je dejavna tudi na področju TV-serij. Pohvale si je prislužila z vlogo v seriji Top of the Lake: The Chinese Girl, pa tudi z vlogama v serijah Majhne laži in Zlom, v kateri je zaigrala ob Hughu Grantu. Pri dveh od teh projektov je bila tudi producentka.

Nagrado ji bodo 25. februarja 2027 izročili v dvorani Olympia v Parizu na slovesnosti, ki jo bo vodil komik in humorist Vincent Dedienne.

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