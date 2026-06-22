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Posebno darilo Novaka Đokovića: ženi pripravil napis na nebu

Beograd, 22. 06. 2026 14.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
novak djoković

Jelena Đoković je pred dnevi dočakala pomembno prelomnico v svojem življenju. Žena tenisača Novaka Đokovića je namreč dopolnila 40 let, ob tej obletnici pa seveda ni manjkalo bučne zabave, na kateri ji je zapel tudi njen dragi in legendarna Indira Levak. A po veliki zabavi je Novak poskrbel, da je mati njegovih otrok dobila še eno prav posebno darilo.

Okrogle obletnice veljajo za pomembne prelomnice v življenju in eno takšnih je nedavno doživela Jelena Đoković. Žena tenisača Novaka Đokovića je 17. junija dopolnila 40 let, ob njenem jubileju pa ji je posebno presenečenje pripravil tudi njen dragi. Priljubljeni športnik je poskrbel, da so tudi 'zvezde' zasijale za njegovo drago ženo, saj ji je pripravil prav posebno darilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je razkril na družbenih omrežjih, je pripravil napis na nebu, v katerem se je izpisalo voščilo Vse najboljše. Navdušena slavljenka je svetlobno predstavo opazovala v objemu svojega moža in svojih dveh otrok, Tare in Stefana. Prav njuna imena sta se prav tako izpisala na nebu, kar se je otrokoma zdelo zelo zabavno. Slavni tenisač se je svoji dragi zahvalil, ker zanj in za njuna otroka predstavlja dom, zaljubljenca pa nista skoparila niti s poljubi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Predstava iz lučk je potekala med oziroma po veliki rojstnodnevni zabavi v Grčiji, na kateri so se poleg slavljenke in njene družine zabavali številni prijatelji. Med njimi je bila tudi legendarna pevka Indira Levak, nekdanja pevka skupine Colonia. Skupaj z Noletom sta slavljenki zapela pesem Lažu oči moje in poskrbela za izjemno zabavo, polno smeha in veselja. Kombinacija žive glasbe, romantičnih gest in norega vzdušja je še enkrat pokazala, zakaj zakonca Đoković veljata za enega najbolj harmoničnih parov v regiji.

novak djoković jelena djoković rojstni dan 40 let ljubezen sreča presenečenje

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