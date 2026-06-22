Posebno darilo Novaka Đokovića: ženi pripravil napis na nebu

Okrogle obletnice veljajo za pomembne prelomnice v življenju in eno takšnih je nedavno doživela Jelena Đoković. Žena tenisača Novaka Đokovića je 17. junija dopolnila 40 let, ob njenem jubileju pa ji je posebno presenečenje pripravil tudi njen dragi. Priljubljeni športnik je poskrbel, da so tudi 'zvezde' zasijale za njegovo drago ženo, saj ji je pripravil prav posebno darilo.
Kot je razkril na družbenih omrežjih, je pripravil napis na nebu, v katerem se je izpisalo voščilo Vse najboljše. Navdušena slavljenka je svetlobno predstavo opazovala v objemu svojega moža in svojih dveh otrok, Tare in Stefana. Prav njuna imena sta se prav tako izpisala na nebu, kar se je otrokoma zdelo zelo zabavno. Slavni tenisač se je svoji dragi zahvalil, ker zanj in za njuna otroka predstavlja dom, zaljubljenca pa nista skoparila niti s poljubi.
Predstava iz lučk je potekala med oziroma po veliki rojstnodnevni zabavi v Grčiji, na kateri so se poleg slavljenke in njene družine zabavali številni prijatelji. Med njimi je bila tudi legendarna pevka Indira Levak, nekdanja pevka skupine Colonia. Skupaj z Noletom sta slavljenki zapela pesem Lažu oči moje in poskrbela za izjemno zabavo, polno smeha in veselja. Kombinacija žive glasbe, romantičnih gest in norega vzdušja je še enkrat pokazala, zakaj zakonca Đoković veljata za enega najbolj harmoničnih parov v regiji.
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