Poškodovani sprehajalec psov Lady Gaga prosi za finančno pomoč

Ryan Fischer je bil ranjen v napadu tolpe, ki je želela ukrasti pse ameriške pevke. Sprehajalec psov, ki je ljubljenčke rešil in pri tem utrpel hude poškodbe, sedaj prosi za donacije. Z denarjem, ki ga potrebuje, bi si lahko omogočil novo vozilo, to pa bi mu hkrati predstavljalo edino zatočišče, saj je trenutno brezdomec.

Junak, nekoč zaposlen kot sprehajalec psov pevke Lady Gaga, se počuti zapostavljenega in pozabljenega. Ryan Fischer, ki so ga ranili člani tolpe med napadom z namenom, da bi ukradli pse pasme francoski buldog, je spregovoril o svoji težki situaciji. ''Vprašati ,kaj takega zame ni enostavno,'' je zapisal na družbenih omrežjih in javnost obvestil, da je na posebni platformi, ki omogoča množično financiranje in zbiranje denarja, zaprosil za donacije v vrednosti približno 34 milijonov evrov.

Ryan Fischer med okrevanjem v bolnišnici.

Sredstva bi želel zbrati z namenom, da kupi kombinirano vozilo, s katerim bi lahko nadaljeval potovanje po Združenih državah Amerike, ta pa bi mu pomagala pri procesu zdravljenja travm, ki so posledica nasilnega ropa. Fischer se je na popotovanje podal takoj po tem, ko je zapustil losangeleško bolnišnico. Tam je prestal operacijo, ki jo je potreboval zaradi hudih ran, ki so mu jih prizadejali napadalci. Prošnjo za donacije je pospremil z videoposnetkom, ki prikazuje njegovo okrevanje v bolnišnici kot tudi fotografije strelnih ran. Ob tem je povedal: ''Občasno me je bilo strah. Bil sem osamljen. Počutil sem se zapuščenega in brez podpore. Imel sem dolge epizode depresije, dvomljenja samega vase in samopomilovanja.''

Pred kratkim se je poslovil od svojega vozila, Forda Falcona iz leta 1991, ki ga je popeljalo tudi iz Los Angelesa, kjer je bil zaposlen kot sprehajalec psov, do njegovega domačega New Yorka. ''Brez vozila, stanovanja in brez prihrankov se zanašam samo na donacije s strani ljubljenih oseb. Zato ponižno prosim za vašo pomoč,'' se je glasila iskrena prošnja.

Lady Gaga in njeni ljubljenčki.