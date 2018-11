Poskušala dobiti prinčev poljub, a jo je zavrnil

''Obožujem princa Williama,'' je z navdušenjem dejala 59-letna Britanka. ''Poznam ga, ko je bil še otrok in še pred podelitvijo sva se pošalila. Rekla sem mu: 'Ne smem te poljubiti, ali pač?' in nato je odvrnil: 'Ne, boljše, da ne!''' je priznala, a Emmo ni zmotila njegova zavrnitev, saj se zaveda, da protokol je treba spoštovati.

''Če si med prvimi v vrsti na podelitvi, moraš biti pri tem bolj uraden,'' je povedala zvezdnica filma Pravzaprav ljubezen (Love Actually)in dodala: ''Ampak videti je čudovito in je dober, pri tem, kar počne. Rekel mi je: 'Danes ne gre zame, ampak zate.'''

Dejstvo je, da je Emma vzljubila nekaj članov kraljeve družine, vključno princa Harryja in princa Charlesa. ''To je res lepo, ker sem fanta vedno imela rada. Z njunim očetom Charlesom sem že dlje časa v kontaktu. Zelo lep občutek je.''

Na slovesnosti se je zbrana tudi njena družina, in sicer mož Greg Wise, hčerka Gaiain njen sin Tindyebwa Agaba, ki ga je posvojila leta 2004. Za to edinstveno priložnost je Emma nosila temno moder hlačni kostim in bele športne copate.

Nobeno presenečenje ni, da je zvezdnico doletela ta čast. Konec koncev je v svoji karieri prejela številne nagrade, med drugim dva oskarja, dva zlata globusa in tri nagrade BAFTA.