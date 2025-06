'Poskusila sem vse': Lizzo razkrila, kako je izgubila kilograme.

Pevka Lizzo je v najnovejši epizodi podkasta Just Trish vplivnici Trishi Paytas zaupala, kako je izgubila kilograme. Po mesecih ugibanj o uporabi zdravila Ozempic, ki se uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 in klinične debelosti, je pojasnila: "Poskusila sem vse."

Razkrila je, da je uporabo zdravila opustila v začetnih fazah svoje transformacije. "Ozempic deluje, ker potem manj poješ. Če ješ, ti torej da občutek sitosti, ampak če lahko to dosežeš sam in si zadaš ta cilj, je enako."

Pojasnila je, da je najboljše rezultate dosegla, ko je opustila vegansko dieto."Ko sem bila veganka, sem jedla veliko nadomestkov za meso, veliko kruha, jedla sem veliko riža in morala sem pojesti količinsko veliko, da sem bila sita. Ko sem začela jesti govedino, piščanca in ribe, sem bila dejansko sita in nisem širila svojega želodca z uživanjem umetne hrane, ki me ni dejansko nasitila."

V podkastu je sicer zagovarjala tiste, ki si pri izgubljanju kilogramov pomagajo z Ozempicom."Ni lahko. Je zdravilo, ki nekaterim pomaga z nečim, s čimer se borijo. Če nekomu očitaš, da s tem goljufa, si na nek način nestrpen do ljudi s prekomerno težo."