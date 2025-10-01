Svetli način
Tuja scena

Poslabšanje zdravstvenega stanja Halida Bešlića: 'Potreben je čudež'

Sarajevo, 01. 10. 2025 11.55 | Posodobljeno pred 21 minutami

Že v začetku septembra je menedžer pevca Halida Bešlića sporočil, da se ta zdravi na onkološkem oddelku v Kliničnem centru Univerze v Sarajevu, kot poroča Republika, pa zdravniki niso uspeli doseči napredka. Kot je povedal vir blizu pevca, naj bi se celo borili za njegovo življenje.

Bosanski glasbenik Halid Bešlić se že od začetka septembra zdravi na onkološkem oddelku Kliničnega centra v Sarajevu. Čeprav je njegov menedžer takrat sporočil, da se 71-letnikovo stanje izboljšuje, pa naj temu ne bi bilo tako, poroča Republika. Po njihovih informacijah naj bi bilo Halidovo stanje celo slabše in se zdravniki borijo za njegovo življenje.

Halid Bešlić
Halid Bešlić FOTO: 24ur.com

"Halid je še vedno v nespremenjenem stanju. Zelo slabo je, zdravniki se borijo za njegovo zdravje, celo za njegovo življenje. Družina je zmanjšala obiske, ker ne želijo, da bi prišlo veliko ljudi in ga obremenjevalo. Težko je ... Žal mi je, da to moram reči, ampak mislim, da bi bil potreben pravi čudež, da bi se rešili iz te situacije. Žalostno, saj govorimo o dobrem človeku," je za Republiko povedal vir.

Vir trdi, da je Halida poleg družine, ki je nenehno z njim, v bolnišnici pred tem obiskal tudi predsednik Bosne in Hercegovine z delegacijo. Obiskal naj bi ga tudi pevec Osman Hadžić, ki je pozneje razkril: "Pred dvema dnevoma sem bil pri njem. Skupaj sva preživela približno dve, tri ure. Halid je vse skupaj dobro prenašal. Absolutno, po njegovem govoru in vedenju ne bi rekli, da je bolan. Zelo dobro se drži, je psihično močan."

Glasbenik se je v preteklosti že soočal z resnimi zdravstvenimi težavami. Po hudi prometni nesreči leta 2009, v kateri je izgubil oko in utrpel poškodbe pljuč, so pevcu vstavili stent, poleg tega pa že dlje časa trpi za sladkorno boleznijo.

halid bešlić zdravljenje poslabšanje stanja bolezen pevec
