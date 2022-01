Poslovil se je ameriški fotograf Steve Schapiro

Ameriški fotograf Steve Schapiro je po pisanju filmske revije umrl v soboto na svojem domu v Chicagu za rakom na trebušni slinavki.

Med drugim je dokumentiral znameniti pohod na Washington leta 1963, na katerem je imel borec za pravice temnopoltih Martin Luther King mlajši zgodovinski govor "Imam sanje". Dve leti pozneje je fotografiral pohod iz mesta Selma v Alabami v državno prestolnico Montgomer, leta 1968 pa predsedniško kampanjo Roberta F. Kennedyja.

Ustvaril je tudi več plakatov in drugih reklamnih fotografij za filme, kot so Boter (1972), Taksist (1976), Mož, ki je padel na zemljo (1976), in Billy Madison (1995), sodeloval pa je tudi z glasbeniki, kot sta Barbra Streisand in Bowie, pri ustvarjanju naslovnic za njihove albume.

Leta 2007 je za knjigo Schapiro's Heroes prejel nagrado Art Directors Club Cube Award. V njej je zbral portrete Barbre Streisand, Warhola, Kennedyja, Charlesa, Muhammada Alija, Martina Luthra Kinga mlajšega, Jacqueline Kennedy Onassis, Jamesa Baldwina, Samuela Becketta in Trumana Capoteja.