Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Poslovil se je izvirni pevec zasedbe Iron Maiden

London, 30. 07. 2025 13.06 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

V 69. letu starosti se je poslovil Paul Mario Day, prvotni pevec Iron Maiden, ki je pustil pomemben pečat v svetu glasbe. V svoji bogati karieri je deloval s skupinami More, Wildfire in Sweet, sodeloval pa je tudi z AC/DC, Def Leppardom in številnimi drugimi legendarnimi izvajalci.

Umrl je prvotni član zasedbe Iron Maiden in pevec skupine More, Paul Mario Day. "Z globoko žalostjo smo izvedeli za smrt velikega pevca skupine More, Paula Maria Daya," so člani skupine More zapisali v izjavi, objavljeni na Facebooku. "Paul je bil velik del NWOBHM že od časov, ko je igral v zgodnji različici skupine Iron Maiden, in seveda po svojem fantastičnem nastopu na albumu Warhead."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V svoji karieri je odigral veliko nepozabnih koncertov, med drugim legendarni koncert Monsters of Rock leta 1981 v Castle Doningtonu z AC/DC, odpravil pa se je tudi na turneje z Iron Maidenom, Def Leppardom in številnimi drugimi legendarnimi izvajalci.

V skupni izjavi so člani skupine More še dodali: "Mike Freeland (trenutni glavni pevec skupine, op. p.) se ga z veseljem spominja kot 'prekleto odličnega vokalista'! V čast nam je, da lahko še naprej igramo njegovo glasbo, in spominjali se ga bomo vsakič, ko bomo zaslišali uvodne note 'Warhead'. Izrekamo najgloblje sožalje Paulovi družini in prijateljem ter številnim oboževalcem po vsem svetu, ki imajo radi njegovo glasbo. Predvajajte njegovo glasbo na glas in pojte z njim! Hvala vam."

Day, rojen 19. aprila 1956, je postal prvi pevec skupine Iron Maiden, ki se ji je pridružil decembra 1975 pri 19 letih. Njegov mandat je trajal manj kot eno leto, saj so ga člani zasedbe oktobra 1976 vrgli iz skupine in ga nadomestili z Dennisom Wilcockom. Leta 1980 je ustanovil skupino More, ki je leto kasneje izdala svoj prvenec Warhead. Skupino je zapustil pred izidom njihovega drugega in zadnjega albuma, Blood & Thunder iz leta 1982. Nekaj časa je nato sodeloval z Wildfire, leta 1985 pa se je pridružil prenovljeni različici skupine Sweet. Tudi člani te zasedbe so se poslovili od svojega prijatelja.

Iron Maiden Smrt Paul Mario Day Metal
SORODNI ČLANKI

Britanska Kraljeva kovnica obeležila 50-letnico skupine Iron Maiden

Umrl je Paul Di'Anno, prvi pevec skupine Iron Maiden

'Kriči zame, Zagreeeb, kriči zame, Hrvaškaaa!!!'

Bobnar Iron Maiden: Doživel sem kap in ostal paraliziran na eni strani telesa

Brez dileme, za nami je 'Rogla' teden

Iron Maiden: Vsak dan, ko to počnemo, je to najboljši dan v naših življenjih!

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065