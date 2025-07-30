Poslovil se je izvirni pevec zasedbe Iron Maiden

Umrl je prvotni član zasedbe Iron Maiden in pevec skupine More , Paul Mario Day . "Z globoko žalostjo smo izvedeli za smrt velikega pevca skupine More, Paula Maria Daya," so člani skupine More zapisali v izjavi, objavljeni na Facebooku . "Paul je bil velik del NWOBHM že od časov, ko je igral v zgodnji različici skupine Iron Maiden, in seveda po svojem fantastičnem nastopu na albumu Warhead."

V svoji karieri je odigral veliko nepozabnih koncertov, med drugim legendarni koncert Monsters of Rock leta 1981 v Castle Doningtonu z AC/DC, odpravil pa se je tudi na turneje z Iron Maidenom, Def Leppardom in številnimi drugimi legendarnimi izvajalci.

V skupni izjavi so člani skupine More še dodali: "Mike Freeland (trenutni glavni pevec skupine, op. p.) se ga z veseljem spominja kot 'prekleto odličnega vokalista'! V čast nam je, da lahko še naprej igramo njegovo glasbo, in spominjali se ga bomo vsakič, ko bomo zaslišali uvodne note 'Warhead'. Izrekamo najgloblje sožalje Paulovi družini in prijateljem ter številnim oboževalcem po vsem svetu, ki imajo radi njegovo glasbo. Predvajajte njegovo glasbo na glas in pojte z njim! Hvala vam."

Day, rojen 19. aprila 1956, je postal prvi pevec skupine Iron Maiden, ki se ji je pridružil decembra 1975 pri 19 letih. Njegov mandat je trajal manj kot eno leto, saj so ga člani zasedbe oktobra 1976 vrgli iz skupine in ga nadomestili z Dennisom Wilcockom. Leta 1980 je ustanovil skupino More, ki je leto kasneje izdala svoj prvenec Warhead. Skupino je zapustil pred izidom njihovega drugega in zadnjega albuma, Blood & Thunder iz leta 1982. Nekaj časa je nato sodeloval z Wildfire, leta 1985 pa se je pridružil prenovljeni različici skupine Sweet. Tudi člani te zasedbe so se poslovili od svojega prijatelja.