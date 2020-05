Poslovila se je francoska filmska legenda Michel Piccoli

Pojavil se je v številnih klasikah, ki so na novo opredelile svetovno kinematografijo. Piccoli je nastopil v nizu filmov velikega španskega režiserja Luisa Bunuela , vključno s filmoma Lepotica dneva in Diskretni šarm buržoazije. Poleg tega je nastopil ob Brigitte Bardot v filmu Prezir Jean-Luca Godarda iz leta 1963.

Bil je mojstrski igralec, ki si je zgradil izjemno plodno kariero v umetniškem filmu, po mnenju nekaterih je bil francoski Cary Grant. Tako kot Grant ter hollywoodska velikana Jimmy Stewartter Gary Cooper, se je bil zmožen prilagoditi različnim kontekstom, ne da bi spremenil svoje bistvene poteze. S plešo, gostimi obrvmi in hudomušnim nasmehom je zlahka upodobil različne like, od zapeljivca do policaja, pa tudi gangsterja in papeža. V 70. in 80. letih se je v zgodovino zapisal s svojimi dvoumnimi ter ciničnimi vlogami.