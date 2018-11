Posnel pogorišče svoje hiše in dejal: Dobrodošli v moj dom

Igralec Gerard Butler je eden izmed zvezdnikov, ki so pred dnevi morali zapustiti svoje domove zaradi uničujočega požara, ki je divjal po Kaliforniji. Na območju Malibuja so zdaj požar uspeli pogasiti, Butler pa se je vrnil na prizor pogorišča, kjer je posnel, kaj je ostalo od njegovega doma.

49-letni Gerard Butler je na Instagramu delil video, na katerem je zajel prizor pogorišča – tam, kjer je nekoč stala njegova luksuzna hiša, ni ostalo praktično nič več. Igralec je na začetku posnetka spregovoril: ''Dobrodošli v mojem domu v Malibuju ... Neverjetno.'' Gerard se je znašel med zvezdniki, katerim je požar, ki je v tem tednu pustošil po Kaliforniji, do temeljev uničil domove.

Poleg njega so se od svojih luksuznih hiš poslovili tudi Miley Cyrus, Neil Young, Camille Grammer in Robin Thicke. Robinova soproga, April Love Geary, je dejala, da izgube same nepremičnine ne obžaluje toliko, kot vseh spominov, ki so tam nastali. V pogorelem domu je njun sin Julian izgubil svoj prvi zob, tam se jima je rodila tudi hčerkica Mia.

April Love obžaluje pogorelo hišo predvsem zaradi vseh spominov, ki so v njej nastali FOTO: Profimedia

Najbolj prizadeto območje je bilo v okolici mesta Malibu, medtem, ko so domove zvezdnikov na okoliških lokacijah ognjeni zublji zaobšli. Will Smith, Kim in Kanye West, Simon Cowell, Lady Gaga in Caitlyn Jenner so tako pristali na tisti 'srečnejši' strani posameznikov, ki se bodo po tej naravni tragediji vseeno lahko vrnili v svoje domove.

Lady Gaga je že stopila v stik z Rdečim križem in usmerila vso pozornost v pomoč tistim, ki so utrpeli večjo škodo. Svojo moralno podporo je izkazala z obiskom zatočišča za vse tiste, ki so se zaradi ogroženosti morali umakniti na varno. V športnih oblačilih in brez ličil jim je zapela nekaj pesmi ter dejala: ''Ne bom vas zapustila. Z vami bom ves čas, tudi, ko zapustim ta prostor. Rada vas imam in uspelo nam bo. Skupaj se bomo prebili iz tega. Zavedam se, da čutite močno boiolečino ob izgubi svojih domov. Vse to deluje skoraj neresnično ... Sama se trenutno počutim, kot bi bila v nekakšni otopelosti in nisem čisto prepričana kdaj in na kakšen način me bo zadela resničnosat dogodkov.''