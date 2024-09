Posneli bodo biografski film o pevki in igralki Queen Latifah

Na filmska platna bo prišla življenjska zgodba Queen Latifah . V četrtek, 19. septembra, sta 54-letna Latifah in njen partner podjetja Flavor Unit Entertainment Shakim Compere objavila, da bosta producirala biografski film, ki bo temeljil na življenju zvezdnice. Film je del večjega dogovora za produkcijo številnih biografskih filmov, ki bodo temeljili na življenju in karieri hip hop umetnikov. Pri tem naj bi sodeloval tudi Will Smith , ki bo menda prevzel vlogo filmskega producenta. Celovečerec je prvi v nizu hip hop biografskih filmov, ki jih bodo producirali Flavor Unit Entertainment, Westbrook Studios, Jesse Collins Entertainment, in ki jih bo financiral HarbourView. Za enkrat še ni informacij o igralski zasedbi ali novic o tem, kdo bo film napisal ali režiral.

"Vsi smo skupaj prišli v to industrijo in hip hop je oblikoval vsakega od nas. Vpliv hip hopa je presegel glasbo in ustvaril trajen vtis na kulturo ter družbo na splošno," sta igralka in Compere povedala v izjavi in dodala:"Sanje so sodelovati s prijatelji in kolegi, ki nimajo le skupnega razumevanja, ampak lahko pripovedujejo te zgodbe, ki so bile ozadje naših življenj."

55-letni Smith je v izjavi dejal: "Navdušen sem, da delam skupaj s Flavor Unit, Jesse Collins Entertainment in HarbourView, da poudarim neverjetne zgodbe nekaterih naših najljubših umetnikov in ikon. Za začetek ni boljše zgodbe od kraljice Latife, nesporne legende, ki nas je toliko let zabavala in navdihovala."

Latifah, s pravim imenom Dana Elaine Owens, je svojo zvezdniško pot začela leta 1989 z izdajo debitantskega albuma All Hail the Queen. Zvezdnica je do sedaj izdala sedem albumov, leta 1991 pa se je podala tudi v filmski svet. Njen prvenec je bila vloga v filmu Spika Leeja House Party 2. V zadnjih treh desetletjih je nastopila tudi v filmih, kot so Taxi, Lak za lase in Burning Down the House ter ob tem osvojila zlati globus, nagradi emmy in grammy.