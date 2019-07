Posnetek, ki ga je objavil po smrti partnerice, ganil mnoge

V javnosti je pred dnevi odjeknila vest, da je v prometni nesreči umrla 35-letna influencerka Emily Hartridge. Med vožnjo z električnim skuterjem jo je povozil tovornjak, za seboj pa je pustila užaloščeno družino, prijatelje in partnerja, ki se ji je zdaj poklonil z ganljivim posnetkom.

Pred dnevi je v javnosti zaokrožila novica, da je v tragični prometni nesreči v Londonu umrla 35-letna YouTuberka Emily Hartridge, ki jo je med vožnjo z električnim skuterjem povozil tovornjak. Mlada spletna influencerka, ki je na svojem YouTube kanalu štela več kot 350.000 sledilcev, je za seboj pustila bogat nabor zabavnih videoposnetkov z nasveti o razmerjih, ljubezni in športu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zapustila je tudi žalujočo družino, prijatelje in mlajšega partnerja Jaka Hazella. Slednji je dva dni po izgubi svoje boljše polovice na Instagramu delil ganljiv videoposnetek, v katerem se je v solzah zahvalil vsem, ki so ga v teh težkih trenutkih vprašali po počutju in mu izrazili svojo podporo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''Prejel sem veliko sporočil od ljudi, ki so izrazili skrb za moje počutje. Vsem tistim, ki jih skrbi moje okrevanje, bi rad povedal, da sem dobro. Rad bi se vam samo zahvalil za vaša sporočila. Vem, da bi Emily ... Emily je bila oseba, ki me je pravzaprav spodbujala h govorjenju o svojih čustvih. Zato se mi je zdela objava takšnega videa najprimernejši način, da vam sporočil, da sem dobro,'' je s tresočim glasom in solzami v očeh povedal Hazell, ki je le mesec dni pred Emilyjino smrtjo v eni od svojih objav spregovoril o njunem razmerju in povedal, da ga je Hartridgeova že prvi dan ''sezula.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''Če povem, da je bilo preteklo leto zame precej 'zanimivo', bo to premalo. Bil sem hospitaliziran zaradi težav z drogo in alkoholom in nato pristal na kliniki za zdravljenje duševnih bolezni. Ob vsem tem sem doživel veliko stvari, a en dogodek je zagotovo prekosil vse ostale,'' je začel v svoji objavi pripovedovati Jake in razkril, da se je po prestani terapiji na kliniki odločil vpisati v lokalno telovadnico, kjer je spoznal Emily.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke