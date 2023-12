Luka Dončić in deklica pomagala Božičku, splet navdušen

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je pokazal svoje spretnosti tudi zunaj košarkarskega igrišča in kakopak navdušil. Na družbenem omrežju X (nekdanjem Twitterju ) je zaokrožil posnetek, na katerem ga vidimo, kako pomaga okrasiti smrečico deklici v Božičkovem kostumu, tudi sam s prazničnim pokrivalom na glavi. Izbirata okraske, jih lepita na smrečico, deklica pa se prisrčno stiska k 24-letnemu Dončiću in ga objema. Košarkarska ekipa Dallas Mavericks je namreč dan po zmagi nad LA Lakers že tradicionalno preživela z otroki iz neprofitne organizacije Vogle Alcove .

Posnetek je delilo ogromno uporabnikov, razneženi komentarji so si sledili drug za drugim, številni pa so zapisali, da se opazi razlika, sedaj ko je Dončić tudi sam postal novopečeni očka. Spomnimo, Luka in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta v začetku meseca presenetila z novico, da sta postala starša. Razveselila sta se deklice, ki sta jo poimenovala Gabriela. Njeno prvo fotografijo sta dan po rojstvu objavila na Instagramu, ob tem pa prejela čestitke z vseh koncev sveta.